बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से अब तक 100 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। ऐसे में आज सीएम नीतीश कुमार यहां के हालात जानने के लिए पहुंचे तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने यहां सीएम नीतीश का जबर्दस्त विरोध करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान नीतीश कुमार वापस जाओ के नारे भी लगाए गए।

बता दें कि मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार कहे जाने वाले अक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से अब 100 से अधिक मासूमों की जान जा चुकी है। इस जानलेवा बीमारी के से हुई मौतों के 18 दिन बाद आज सीएम नीतीश कुमार पीड़ितों का हाल जानने के लिए मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान उन्हें यहां लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। लोगों ने नीतीश वापस जाओ, मुर्दाबाद और हाय-हाय के नारे लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि सीएम के दौरे को लेकर पहले से ही ऐसे विरोध की आशंका थी जिसको लेकर अस्पताल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे लेकिन इसके बावजूद लोगों ने अस्पताल परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी की।

#WATCH Locals hold protest outside Sri Krishna Medical College and Hospital in Muzaffarpur as Bihar CM Nitish Kumar is present at the hospital; Death toll due to Acute Encephalitis Syndrome (AES) is 108. pic.twitter.com/N1Bpn5liVr

