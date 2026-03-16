बिहार के चर्चित बाहुबली नेता अनंत सिंह ने 16 मार्च 2026 को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब वह भी अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब पत्रकारों ने पूछा कि ऐसा क्यों तो उन्होंने कहा कि अब हमारे बच्चे चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के दौरान भी जब अटकलें लगाई जा रही थीं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तब भी अनंत सिंह कहते थे कि अगर नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बने तो मैं भी विधायक नहीं बनूंगा।

दुलारचंद हत्याकांड में जेल में बंद हैं अनंत

अनंत सिंह वर्तमान में दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में जेल में हैं। 16 मार्च 2026 को बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई, जिसमें अनंत सिंह को भी वोट डालने के लिए आना था। अनंत सिंह ने जदयू उम्मीदवार नीतीश कुमार को वोट दिया है। बड़ा सवाल उठता है अनंत सिंह की राजनीतिक विरासत को उनका कौन सा बेटा संभालेगा? अनंत सिंह के तीन बेटे हैं। 2005 से ही अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं।

अंकित और अभिषेक रहते हैं साथ

अनंत सिंह के तीन बेटों का नाम अंकित सिंह, अभिषेक सिंह और अभिनव सिंह है। अंकित और अभिषेक जुड़वा बेटे हैं। दोनों के जन्म में कुछ ही सेकंड का अंतर है। अनंत सिंह के साथ अक्सर अभिषेक और अंकित दिखाई देते हैं। हालांकि अंकित, अनंत सिंह की राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। माना जा रहा है कि अंकित सिंह ही अनंत सिंह की राजनीतिक विरासत को संभाल सकते हैं। हालांकि अभिषेक भी अनंत सिंह के साथ अक्सर दिखाई देते हैं। जबकि अभिनव बहुत कम अनंत सिंह के साथ नजर आते हैं।

जब भी अनंत सिंह जेल से चुनाव लड़े तब तब अभिषेक और अंकित ने ही आगे बढ़कर प्रचार का नेतृत्व किया। 2022 में जब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही थीं, तब भी अंकित और अभिषेक ने ही चुनाव प्रचार की अगुवाई की और मां को विधायक बनाया था।

बिहार में ‘बेटों’ को विरासत सौंप रहे नेता

बिहार में वैसे भी इन दिनों बेटों को विरासत सौंपने की खबरें लगातार आ रही हैं। पहले लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंपी। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया। अब तो नीतीश कुमार भी अपने बेटे निशांत कुमार को पॉलिटिकल एंट्री करा चुके हैं। वहीं अब अनंत सिंह भी अपने बेटे को राजनीतिक विरासत सौंपने का ऐलान कर चुके हैं। बिहार के कई नेता पहले से ही अपने बेटे को स्थापित कर चुके हैं।