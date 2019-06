लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की। पार्टी ने देश के कई राज्यों में क्लीन स्वीप करते हुए बिहार में भी शानदार प्रदर्शन किया और 40 में से एनडीए गठबंधन को 39 पर जीत हासिल हुई। चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली। जिसके बाद से पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सार्वजनिक राजनीति में नजर नहीं आ रहे हैं। जिसके चलते वो विपक्ष के निशाने पर हैं। इस बीच मुजफ्फरपुर में उनके लापता होने के होर्डिंग्स और पोस्टर लगे हैं। जिनमें लिखा है कि तेजस्वी यादव को ढूंढ कर लाने वाले को 5100 रुपए का ईनाम दिया जाएगा।

Bihar: Poster announcing a reward of Rs 5100 for the person who finds Tejashwi Yadav, seen in Muzaffarpur. pic.twitter.com/1gO6CUc5J6

— ANI (@ANI) June 21, 2019