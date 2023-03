नीतीश कुमार को झटका! JDU की कट्टर समर्थक मानी जाने वाली मीना सिंह ने थामा BJP का दामन, रास नहीं आया RJD का साथ

Meena Singh joins BJP: मीना सिंह के पति अजीत सिंह भी 2004 में बिक्रमगंज लोकसभा सीट से विजयी रहे थे, लेकिन 2007 में उनकी असामयिक मौत हो गई।

Meena Singh joins BJP: जेडीयू से दो बार सांसद रह चुकीं मीना सिंह भाजपा में शामिल। (फोटो सोर्स:@ians_india)

