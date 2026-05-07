बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। पटना में सम्राट सरकार के सभी मंत्रियों को राज्यपाल ने आज शपथ दिलाई। बीजेपी कोटे से 15, जेडीयू कोटे से 14, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक-एक नेता ने मंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली है।

किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं दीपक प्रकाश

दीपक प्रकाश राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। दीपक प्रकाश ने दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ली है। इससे पहले नवंबर 2025 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तब भी दीपक प्रकाश ने शपथ ली थी। दीपक प्रकाश अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। ऐसे में उनको लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब जब दीपक प्रकाश मंत्री बन गए हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर विधायक या विधानसभा परिषद का सदस्य बनना होगा।

दीपक प्रकाश को मंत्री बने मार्च में 4 महीने ही हुए थे। उसके बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में अप्रैल में सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ जेडीयू के दो नेताओं ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब जब दूसरी बार दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है तो माना जा रहा है कि जल्द ही उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है।

क्या कहता है कानून?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के तहत कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर राज्य का मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य चुने गए बिना बन सकता है। हालांकि 6 महीने के भीतर उसे विधायक या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 6 महीने बाद अपने आप ही उसका मंत्री पद चला हो जाएगा।

बीजेपी कोटे से विधान परिषद सदस्य बन सकते दीपक प्रकाश

यह भी माना जा रहा है कि दीपक प्रकाश को बीजेपी कोटे से विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा पर उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का बीजेपी में विलय करने को लेकर भी दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक रूप से किसी का बयान नहीं आया है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की ओर से राज्यसभा सांसद हैं।

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कैबिनेट विस्तार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी शामिल किया गया। निशांत कुमार ने शपथ समारोह में पहुंचने से पहले अपने पिता नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पढ़ें पूरी खबर