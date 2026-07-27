बिहार पुलिस ने एसआईटी में शामिल अभिषेक पटेल को सीवान में AK-47 से गोलियां चलाने के आरोप में निलंबित कर दिया है। बिहार पुलिस की ओर से इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। NEET पेपर लीक के विरोध में 25 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया गया था।

बिहार पुलिस के मुताबिक, पटना, सारण, सीवान, औरंगाबाद और भागलपुर में बिहार बंद के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई थीं। इस दौरान सीवान में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर अभिषेक पटेल ने गोलियां चला दी थी।

तेजस्वी यादव ने बोला था हमला

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीवान में पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोला था।

तेजस्वी यादव ने X पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था, “सीवान में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर एके-47 से सीधे गोलीबारी की। जब कोई अपराधी… मुख्यमंत्री बन जाता है तो पुलिस निर्दोष छात्रों पर गोलियां चलाती है।”

यह प्रदर्शन सीवान जिले के जेपी चौक पर आयोजित किया गया था। प्रदर्शन में मौजूद पूर्व विधायक और भाकपा (माले) नेता अमरजीत कुशवाहा ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की और महिलाओं को भी नहीं बख्शा।

पुलिस ने छोड़े थे आंसू गैस के गोले

हिंसा की घटनाओं के संबंध में पुलिस अधीक्षक पूरन चंद्र झा ने कहा था कि घटना की वीडियोग्राफी कराई गई है और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा था कि प्रदर्शनकारियों के तीन गुट थे, जिनमें से केवल एक को प्रदर्शन की अनुमति मिली थी। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शनकारी गांधी मैदान के पास आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।

पटना में पुलिसकर्मियों पर हुआ था पथराव

पुलिस ने बताया था कि पटना में डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया था जिसके बाद कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने कहा कि हम उपद्रवियों का पता लगाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव भी प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में पटना के राम गुलाम चौक पहुंचे थे, जहां से उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

सारण, औरंगाबाद में भी हुई थी हिंसा

बिहार बंद के दौरान सारण जिले के छपरा में हिंसा हुई थी, जहां छात्रों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, एक सरकारी वाहन में आग लगा दी और कई अन्य गाड़ियों में तोड़-फोड़ की। औरंगाबाद जिले में भी विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। पुलिस ने बताया कि पत्थरबाजी में शामिल होने के आरोप में एक दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है।

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नीट पेपर लीक के खिलाफ और दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के समर्थन में बुलाए गए बिहार बंद में भारी बवाल हुआ था। सबसे ज्यादा बवाल सीवान में हुआ था, जहां हिंसक प्रदर्शन के बीच पुलिस कार्रवाई में कुछ प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हुए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।