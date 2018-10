बिहार के पटना में सोमवार (15 अक्टूबर) की सुबह दुर्गा पूजा से पहले कानून और व्यवस्था को लेकर ब्रीफिंग चल रही थी, जिसमें कई पुलिस अधिकारी सोते हुए कैमरे में कैद हो गए। समाचार एजेंसी एएनआई ने जरूरी निर्देशों को दिए जाने के दौरान सोने वाले पुलिस अधिकारियों का एक वीडियो ट्वीट किया है। करीब 20 सेकेंड के छोटे से वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ पुलिस अधिकारी आखें बंद कर सोती हुई मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। इन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई यह पता नहीं चला है ट्विटर पर यह वीडियो को खूब देखा जा रहा है और यूजर्स की ढेरों प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। ज्यादातर यूजर्स पुलिस अधिकारियों के इस तरह सो जाने पर उनसे सहानुभूति रखते नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ”उन्हें दोष नहीं दे सकता। उनमें से ज्यादातर देर तक काम करते हैं और सोने के लिए मुश्किल से वक्त मिलता है।” मुस्ताक डार नाम के यूजर ने लिखा, ”पुलिसवाले किसी और अनुशासन के मुकाबले ज्यादा घंटों तक काम करते हैं, कभी-कभी कई दिनों तक नहीं सोते हैं, मैं समझ सकता हूं कितने दबाव में वे काम करते हैं।”

जीतेंद्र ने लिखा, ”अभी पूजा के टाइम में पुलिसवालों को बहुत काम करना पड़ता है, सोने का भी टाइम नहीं मिलता है, इसलिए कोई बात नहीं।” फकीरा नाम के यूजर ने लिखा, ”जब हम अपनी जॉब से छुट्टी लेकर परिवार और दोस्तों के साथ दुर्गा पूजा मना रहे होंगे तब वे अपने बच्चों-परिवार को घर पर छोड़कर कहीं ड्यूटी पर खड़े होंगे।” कुछ यूजर्स ने आलोचना भी की। शिवम गुप्ता नाम के यूजर ने लिखा, ”अब सीएम साहब सो रहे हैं तो ये भी सोएंगे ही।” कुनाल ने लालू यादव और आरजेडी पर दोष मढ़ा।

#WATCH Police officers seen sleeping during a law and order briefing ahead of #DurgaPuja in Patna,earlier today. #Bihar pic.twitter.com/1XLEeqfI85 — ANI (@ANI) October 15, 2018

मिश्राजी नाम के यूजर ने लिखा, ”यह बहुत बुरा है, उनके पास हिंसा से बचाने की शक्ति हैं.. लेकिन सीएम साब।” बता दें कि देश भर में नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल और बिहार समेत उत्तर भारत में इस त्योहार की छठा देखते ही बनती है। नवरात्र के छठें दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है और इसी दिन से पंडालों में देवी की विशेष आराधना शुरू हो जाती है। तमाम पंडालों में षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी के दिन भारी तादाद में श्रद्धालुओं के जुटने की वजह से पुलिस प्रशासन को कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होती है।

Cant blame them. Most of them work late and hardly get time to sleep. — Vigilante (@famousaunty) October 15, 2018

Policemen work for more hours than people from any other discipline, sometimes having to go without sleep for days; I can understand the pressure under which they work. — Mushtaq Dar (@mushtaqdar) October 15, 2018

Ab cm sahab so rahe hai to ye v soenge hi . — Shivam Gupta (@Shivamg8130) October 15, 2018

This is because of Lalu and RJD . — Kunal Prasad (@kunalprrasad) October 15, 2018

