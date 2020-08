बिहार सरकार ने बीते 25 अगस्त को राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के लिए 8386 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की भर्ती निकाली है। इस अनुदेशकों की नियुक्ति संविदा पर होनी है। लेकिन इस बड़ी भर्ती के विज्ञापन को देखकर युवाओं में खुशी के बजाय रोष दिखाई दे रहा है। इसका कारण ये है कि इस पद के लिए निर्धारित मानदेय मात्र 8000 रुपये प्रति माह ही है।

बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार के द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में शिक्षा विभाग में 8386 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के अंशकालिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इस भर्ती से राजकोष पर प्रतिवर्ष लगभग 81 करोड़ रूपये व्यय किये जाएंगे।

बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले रंजन कुमार ने जनसत्ता से बात करते हुए कहा, “मैंने इस पद के लिए आवश्यक बी पी एड और एम् पी एड किया हुआ है। जिसमें मेरे 5 लाख रूपये से भी ऊपर पैसे खर्च हुए। ऐसे में मैं 8000 रुपये की नौकरी बिलकुल अपर्याप्त है। मैंने 2014 में अपने बीपीएड कोर्स के बाद एक प्राइवेट स्कूल में बतौर शारीरिक शिक्षक एक नौकरी की थी। वहां पर मुझे प्रतिमाह 15 हजार रूपये मिल रहे थे। बिहार सरकार शिक्षित और योग्य युवाओं का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है।

सरकार के द्वारा जारी इस पत्र को साझा करते हुए ट्विटर यूजर विवेक कुमार ने लिखा है कि बिहार में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के लिए 8000 रूपये वेतन है। जबकि इस पद की अर्हता के लिए बीपीएड का कोर्स करने में लगभग 3 लाख रूपये का खर्च आ जाता है।

Bihar me physical teacher ki salry STE pass krne k bad 8000/- b.p.ed course krne me 3 lakh lag jata hai.. pic.twitter.com/7ktcvoMRdG

— vikash kumar (@KumarVikashrj75) August 25, 2020