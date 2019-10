उत्तर प्रदेश स्थित बलिया जेल में भारी बारिश के चलते पानी भर गया है। ऐसे में करीब 500 कैदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है।

Inmates of Ballia Jail are being shifted to different jails after flood water entered jail barracks following heavy rainfall in the region. Ram Asrey, Addl District Magistrate says,"Around 500 inmates are being sent to Azamgarh Jail & others are shifted to Ambedkar Nagar Jail." pic.twitter.com/KcU6bPQuCN