मानसून की बारिश ने कई शहरों की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बिहार की राजधानी पटना का भी बुरा हाल है। गलियों और सड़कों की बात छोड़ भी दें तो पटना के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज में भी पानी भर गया है। यहां पूरे अस्पताल परिसर में घुटनों तक पानी भर गया है। हैरानी की बात है कि अस्पताल का आईसीयू भी पानी से लबालब भरा है और बाकायदा इस पानी में मछलियां तैरती दिखाई दे रही हैं। इस बदइंतजामी के बीच अस्पताल के डॉक्टर भी ऐसे ही हालात में मरीजों का इलाज करने को मजबूर हैं।

गौरतलब है कि आईसीयू में जहां गंभीर हालत में मरीज भर्ती हैं और किसी भी तरह का संक्रमण उनके लिए खतरनाक हो सकता है, वहां बारिश का गंदा पानी मरीजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। बता दें कि अपनी बदइंतजामी के लिए मशहूर पटना का यह अस्पताल 100 एकड़ जगह में फैला और 750 बेड का अस्पताल है। अस्पताल में पानी भरे होने से जहां मरीजों और अस्पताल के स्टाफ को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं मरीजों के साथ आए उनके परिजन भी इस हालात से बेहद परेशान हैं। गंदे पानी से भरे अस्पताल में मरीज जहां अस्पताल पर लेटे हैं, वहीं मरीजों के परिजनों ने शनिवार की पूरी रात पानी में खड़े होकर ही गुजारी है। फिलहाल अभी तक भी अस्पताल से पानी नहीं निकाला जा सका है।

#WATCH: Fish seen in the water logged inside the Intensive Care Unit (ICU) of Nalanda Medical College Hospital (NMCH) in Patna following heavy rainfall in the city. #Bihar pic.twitter.com/oRCnr6f0UJ

— ANI (@ANI) July 29, 2018