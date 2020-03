बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में रविवार को जदयू का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी। इसी सम्मलेन के दौरान जदयू के विधायक कौशल यादव दरी पर आराम फरमाते दिखे और पार्टी कार्यकर्ता उनके पैर दबाते दिखाई दिए। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिस पर सोशल मीडिया पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जदयू विधायक पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच लेटे हैं और उनके चारों तरफ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं।

कुछ कार्यकर्ता विधायक कौशल यादव के पैर दबा रहे हैं। वहीं लेटे हुए विधायक का सिर पार्टी कार्यकर्ता की गोद में दिखाई दे रहा है। बता दें कि रविवार को हुए कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही जदयू ने औपचारिक रूप से इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू कर दिया है।

रविवार को सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है। जदयू के इस सम्मलेन में भारी भीड़ जुटी और बताया जा रहा है कि सम्मेलन के दौरान करीब 2 लाख लोगों की भीड़ गांधी मैदान में उमड़ी।

#WATCH Bihar: Janata Dal (United) MLA from Nawada, Kaushal Yadav gets his legs massaged by party workers at Gandhi Maidan in Patna. pic.twitter.com/5W2QUPtM3M

— ANI (@ANI) March 1, 2020