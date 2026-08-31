तेज प्रताप यादव को बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार सिंह ने एक X पोस्ट को लेकर 50 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है। इस नोटिस में तेज प्रताप यादव के पोस्ट को झूठा बताते हुए उन्हें सात दिन के अंदर पोस्ट हटाने के लिए कहा है।

नोटिस में कहा गया है कि तेज प्रताप सात दिन के अंतर संबंधित पोस्ट हटाएं और सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगें और भविष्य में इस तरह की टिप्पणी फिर से न करने का लिखित आश्वासन दें। इस नोटिस में तेज प्रताप यादव को नसीहत देते हुए कहा गया है कि कि जिनके घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।

तेज प्रताप ने पोस्ट में क्या आरोप लगाए?

तेज प्रताप यादव ने X पर पोस्ट में आरोप लगाया कि महुआ से विधायक एवं मंत्री संजय सिंह को लेकर दिल्ली के एक होटल में एक युवती के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार और उसके शोषण का प्रयास किए जाने के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं।

महुआ विधायक संजय सिंह को लेकर गंभीर आरोपों पर उठे सवाल



महुआ से विधायक एवं मंत्री संजय सिंह को लेकर दिल्ली के एक होटल में एक युवती के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार और उसके शोषण का प्रयास किए जाने के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि होटल कर्मियों के हस्तक्षेप से… pic.twitter.com/03aslmE58w — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 29, 2026

उन्होंने आगे कहा कि दावा किया जा रहा है कि होटल कर्मियों के हस्तक्षेप से स्थिति को संभाला गया। इसके बाद मामले को लगभग 25 लाख रुपये के कथित लेन-देन के माध्यम से रफा-दफा किए जाने का भी आरोप लगाया जा रहा है।

तेज प्रताप यादव ने कहा कि संजय सिंह के राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। यदि लगाए जा रहे ये आरोप सत्य हैं, तो यह अत्यंत गंभीर विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है। आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पाए जाने पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो।

तेज प्रताप बोले- मंत्री हैं तो मेरे घर आकर बात करें

रविवार को मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा कि संजय कुमार सिंह अगर मंत्री हैं तो उनके आवास पर आकर बात करें। तेज प्रताप ने दावा किया कि मामले को पैसा देकर दबा दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे डरने वाले नहीं हैं, डट के सामना करेंगे। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि वो होटल से घटना का वीडियो भी निकलवा रहे हैं।

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मई 2025 में एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद RJD से तेज प्रताप निकाले गए थे। पोस्ट में उन्होंने एक महिला के साथ रिश्ते का इशारा किया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।