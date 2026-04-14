बिहार को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। बिहार में लंबे समय तक शासन करने वाले सीएम नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद हो गए हैं। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी की विधायक दल की बैठक भी होने वाली है और उसमें पार्टी का नया नेता चुना जाएगा। इसके बाद एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, जहां एनडीए का नेता चुना जाएगा और वही बिहार का मुख्यमंत्री होगा।

अब जब बात बिहार के मुख्यमंत्री के चयन की है, ऐसे में जाति फैक्टर भी काफी अहम होने वाला है। बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, संजय टाइगर जैसे कई नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं। वहीं जेडीयू के कार्यकर्ता चाहते हैं निशांत कुमार को प्रदेश की कमान मिले। इस बीच बिहार के इतिहास को भी जानने की जरूरत है, जहां 23 मुख्यमंत्रियों ने शासन किया।

नीतीश कुमार ने सबसे लंबे समय तक किया शासन

बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शासन किया। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का कार्यकाल 19 साल से अधिक रहा। वहीं दूसरे नंबर पर श्रीकृष्ण सिंह का नाम आता है, जो बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। श्रीकृष्ण सिंह ने तीन बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनका कार्यकाल 17 साल 52 दिन का था।

मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अलावा उनकी जातियां भी काफी महत्वपूर्ण है। आज जब किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का चयन पार्टी करती है तो जाति फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश के हर एक राज्य में राजनीतिक दल इसे फॉलो कर रहे हैं।

मुख्यमंत्रियों की लिस्ट

क्रमांक मुख्यमंत्री कार्यकाल जाति 1 नीतीश कुमार 19 साल 231 दिन कुर्मी 2 श्रीकृष्ण सिंह 17 साल 52 दिन भूमिहार 3 राबड़ी देवी 7 साल 190 दिन यादव 4 लालू प्रसाद यादव 7 साल 130 दिन यादव 5 जगन्नाथ मिश्रा 5 साल 180 दिन ब्राह्मण 6 केबी सहाय 3 साल 154 दिन कायस्थ 7 बिंदेश्वरी दूबे 2 साल 338 दिन ब्राह्मण 8 विनोदानंद झा 2 साल 226 दिन ब्राह्मण 9 कर्पूरी ठाकुर 2 साल 98 दिन नाई 10 अब्दुल गफूर 1 साल 283 दिन शेख 11 चंद्रशेखर सिंह 1 साल 210 दिन राजपूत 12 केदार पांडेय 1 साल 105 दिन ब्राह्मण 13 भागवत झा 1 साल 24 दिन ब्राह्मण 14 भोला पासवान शास्त्री 335 दिन पासवान 15 महामाया प्रसाद सिन्हा 329 दिन कायस्थ 16 दरोगा प्रसाद राय 310 दिन यादव 17 राम सुंदर दास 302 दिन रविदास 18 जीतन राम मांझी 278 दिन मुसहर 19 सत्येंद्र नारायण 270 दिन राजपूत 20 हरिहर सिंह 117 दिन राजपूत 21 बीपी मंडल 51 दिन यादव 22 दीपनारायण सिंह 11 दिन राजपूत 23 सतीश प्रसाद सिंह 5 दिन कोयरी

नीतीश सरकार ने करवाया था जातीय सर्वेक्षण

2023 में बिहार की नीतीश सरकार ने जातीय सर्वेक्षण करवाया था, जिसके आंकड़े प्रकाशित हुए थे। सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में अलग-अलग जातियों के आंकड़े सामने आए थे। नीचे दिए गए टेबल में बताया गया है बिहार में किस जाति की कितनी फीसदी आबादी है।

जाति का नाम आबादी (फीसदी में) यादव- अहीर, ग्वाला, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप 14.26 दुसाध, धारी, धरही 5.31 मोची, चमार, रविदास, चर्मकार, रोहिदास 5.255 कुशवाहा- कोइरी 4.212 शेख 3.82 ब्राह्मण 3.65 मोमिन- मुस्लिम, जुलाहा, अंसारी 3.545 राजपूत 3.45 मुसहर 3.08 कुर्मी 2.87 भूमिहार 2.86 तेली 2.81 मल्लाह 2.60 बनिया- वैश्य 2.31 कानू 2.21 धानुक 2.13 नोनिया 1.91 सुरजापुरी मुस्लिम 1.87 पान, सवासी, पानर 1.70 चंद्रवंशी – कहार, कमकर 1.649 नाई 1.59 बढ़ई 1.45 धुनिया- मुस्लिम 1.42 प्रजापति- कुम्हार 1.40 राईन या कुंजरा- मुस्लिम 1.39 अघोरी 0.0069 अदरखी 0.02 अबदल 0.0087 अमात 0.21 अवध बनिया 0.03 असुर, अगरिया 0.0059 इदरीसी या दर्जी- मुस्लिम 0.25 ईंटफरोश, गदहेड़ी, ईटपज इब्राहिमी 0.007 ईसाई धर्मावलंबी (हरिजन) 0.007 ईसाई धर्मावलंबी (अन्य पिछड़ी जाति) 0.008 उरांव, घांगड़ 0.15 कपरिया 0.003 कमार (लोहार और कर्मकार) 0.62 करमाली 0.0009 कलंदर 0.006 कवार 0.009 कसाब, कसाई मुस्लिम 0.10 कामजी 0.0018 कादर 0.0139 कायस्थ 0.60 किन्नर, कोथी, हिजड़ा (थर्ड जेंडर) 0.0006 किसान, नागेसिया 0.03 कुल्हैया 0.95 केवट 0.7174 केवर्त 0.2034 कोछ 0.0173 कौरा 0.0017 कोरा, मुडी कोरा 0.0184 कोरकू 0.0001 कोरवा 0.001 कोल 0.0134 कोस्ता 0.0003 कुरारियार 0.0117 कंजर 0.0057 खटवा 0.0042 खटीक 0.0246 खतौरी 0.0012 खरवार 0.1969 खरिया, खड़िया 0.0034 खेलटा 0.0002 खोंड 0.0002 खंगर 0.015 गद्दी 0.04 गुलगुलिया 0.0013 गौड़ी- छावी 0.26 गोंड 0.40 गोराइत 0.0022 गोस्वामी, संन्यासी, अथीत, गोसाई, जति, यति 0.36 गंगई- गणेश 0.1153 गंगोता 0.49 गंधर्व 0.0039 घटवार 0.09 घासी 0.0011 चनऊ 0.043 चपोता 0.019 चांय 0.078 चीक- मुस्लिम 0.038 चिक बराइक 0.0013 चुड़ीहार- मुस्लिम 0.159 चेरो 0.013 चौपाल 0.57 छीपी 0.0007 जट- हिंदू 0.006 जट- मुस्लिम 0.034 जदुपतिया 0.0001 जागा 0.0034 जोगी, जुगी 0.013 टिकुलहार 0.011 ठुकराई- मुस्लिम 0.112 डफाली- मुस्लिम 0.056 डोम, धनगड, बांसफोड़, डोमरा, धारीकर, धरकर 0.20 ढेकारु 0.0001 तमरिया 0.0014 तिली 0.013 तियर 0.18 तुरहा 0.35 तुरी 0.051 थारू 0.14 दबगर 0.0059 दांगी 0.25 देवहार 0.032 दोनवार 0.001 धनवार 0.0014 धामिन 0.0029 धीमर 0.0007 धोबी, रजक 0.83 धोबी- मुस्लिम 0.31 नट 0.08 नट – मुस्लिम 0.047 नागर 0.084 नामशुद्र 0.023 नालबंद- मुस्लिम 0.0091 पटवा 0.031 पठान- खान- मुस्लिम 0.75 पमरिया- मुस्लिम 0.049 परथा 0.0003 परहया 0.0009 पहिरा 0.0002 प्रधान 0.0014 पांडी 0.0027 पाल- भेड़िहार, गड़ेरी 0.2781 पासी 0.9853 पिनगनिया 0.0003 पैरघा, परिहार 0.0338 बक्खो- मुस्लिम 0.0282 बठुडी 0.0007 बंजारा 0.0064 बरई, तमोली, चौरसिया 0.4713 बागदी 0.0023 बारी 0.0467 बिंझिया 0.003 बिंद 0.9833 बिरहोर 0.0003 बेगा 0.0008 बेदिया 0.002 बेलदार 0.369 बौरी 0.0025 बंतार 0.1438 भठियारा- मुस्लिम 0.0209 भाट, भट, ब्रह्मभट्ट, राजभट 0.093 भाट- मुस्लिम 0.0681 भार 0.0059 भास्कर 0 भूइया 0.8984 भूईयार 0.0019 भोगता 0.0172 मझवार 0.0021 मडरिया- मुस्लिम 0.0663 मदार 0.0006 मदारी- मुस्लिम 0.0089 मलार, मालहोर 0.002 मलिक- मुस्लिम 0.0854 मारकण्डे 0.067 माल पहरिया, कुमारभाग पहरिया 0.0368 माहली 0.0055 माली- मालाकार 0.2672 मांगर 0.0009 मुकेरी- मुस्लिम 0.0432 मुंडा, पातार 0.0159 मिरियासीन- मुस्लिम 0.0118 मेहतर, लालबेगीया, हलालखोर भंगी- मुस्लिम 0.0535 मोरशिकार- मुस्लिम 0.051 मोरियारी 0.019 मौलिक 0.0011 रजवार 0.2741 राजधोबी 0.0226 राजभर 0.1719 राजवंशी- रिसिया, देशिया या पोलिया 0.2219 रौतिया 0.0004 रंगरेज- मुस्लिम 0.0332 रंगवा 0.0023 लहेड़ी 0.0645 लालबेगी 0.0021 लोहारा, लोहरा 0.1562 वनपर 0.0156 विरजिया 0.0001 शिवहरी 0.0037 शेरशाहबादी 0.9965 साई, फकीर, दिवान, मदार- मुस्लिम 0.5073 सामरी वैश्य 0.0056 सावर 0.0006 सिंदुरिया बनिया, कैथल वैश्य, कथबनिया 0.1349 सुकियार 0.0007 सूत्रधार 0.0004 सेखड़ा 0.1904 सैकलगर, सिकलगर – मुस्लिम 0.0145 सैंथवार 0.0157 सैयद 0.2279 सोनार 0.6833 सोयर 0.0151 सोरिया पहाड़िया 0.0057 सौटा, सोता 0.0001 संतराश 0.0002 संथाल 0.4407 हरि, मेहतर, भंगी 0.1955 हलालखोर 0.0058 हलुवाई, हलवाई 0.608 हो 0.0001 गोलवारा 0.0005 बंगाली कायस्थ 0.0141 दरजी- हिन्दू 0.0065 खत्री 0.0225 धरामी 0.0002 सुतिहर 0.0056 नवेसूद 0.0015 भूमिज 0.0012 बहेलिया 0.0061 रस्तोगी 0.0065 केवानी 0.0009 अन्य 0.0739

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पिछले कुछ सालों में बीजेपी को लेकर सोशल मीडिया पर एक मिथक बना है कि जिस वर्ग के पर्यवेक्षक को बीजेपी नियुक्त करती है, सीएम उस वर्ग का नहीं चुना जाता है। पढ़ें पूरी खबर