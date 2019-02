बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के भतीजे यूसुफ की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुर का निवासी युसूफ को कल देर रात सीवान में गोली मारी गई। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। एसपी नवीन चन्द्र झा के मुताबिक अपराधियों की धर-पकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

बता दें कि एएनआई के मुताबिक सीवान से सांसद रहे बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के भतीजे युसूफ की कल देर रात अज्ञात हमलावरों ने शहर के टाउन थाना क्षेत्र के दखिन टोला में सीने में गोली मार दी। गोली मारने के हमलावर मौके से फरार हो गए जिसके बाद आसपास के लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद शहाबुद्दीन के भतीजे की हत्या की खबर मिलते ही शहर व प्रतापपुर से सैकड़ों की संख्या में समर्थक सदर अस्पताल पहुंच गए। इस दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि टाउन थाना, मुफस्सिल थाना व सराय ओपी की पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंच कर हालात को काबू में कर लिया। मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बता दें कि पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन फिलहाल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

#Bihar: Yusuf, nephew of former RJD MP Mohammad Shahabuddin shot dead in Siwan yesterday night pic.twitter.com/qqY59Mt7Cm

— ANI (@ANI) February 2, 2019