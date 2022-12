MNREGA में मजदूरी के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर में महिलाओं का प्रदर्शन

Bihar MNREGA: प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे संजय सहनी ने कहा कि जिले में मनरेगा की स्थिति काफी खराब है।

Bihar Muzaffarpur MNREGA: MNREGA में मजदूरी के लिए महिलाओं का प्रदर्शन। (फोटो सोर्स: ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram