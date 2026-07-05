बिहार के मुंगेर जिले में एक बरगद के पेड़ की वैज्ञानिक तरीके से पहचान की गई है। यह अब तक का सबसे पुराना और सही तारीख वाला बरगद का पेड़ है, जिसकी अनुमानित उम्र लगभग 700 साल है। यह खोज ट्रॉपिकल पेड़ों की वैज्ञानिक डेटिंग में एक बड़ी कामयाबी है। साथ ही यह स्टडी पूरे दक्षिण एशिया और प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने की कोशिशों को बदल सकती है।

साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, मुंगेर बरगद (फिकस बेंघालेंसिस) की उम्र का पता हाई-प्रिसिजन रेडियोकार्बन डेटिंग से लगाया गया था, न कि पुराने पेड़ों की उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए पुराने रिकॉर्ड, लोककथाओं या स्थानीय परंपराओं पर निर्भर रहने के।

इस रिसर्च को लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ़ पैलियोसाइंसेज की डॉ. त्रिना बोस ने लीड किया, जो साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत एक ऑटोनॉमस संस्थान है। उन्होंने रिसर्चर डॉ. मयंक शेखर और डॉ. अखिलेश के. यादव के साथ मिलकर ट्रॉपिकल चौड़ी पत्ती वाले पेड़ों की उम्र का सही पता लगाने के लिए एक नया साइंटिफिक तरीका डेवलप किया।

बरगद का है सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व

भारत में बरगद के पेड़ों का बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। उनकी जड़ों और डालियों का बड़ा बिखराव कई तरह के पक्षियों, कीड़ों और दूसरे जंगली जानवरों को रहने की जगह और रहने की जगह देता है। सदियों से, वे समुदायों, धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए इकट्ठा होने की जगह के तौर पर भी इस्तेमाल होते रहे हैं।

लकड़ी के सैंपल किए गए इकठ्ठा

रिसर्चर्स ने बताया कि ज़्यादातर ट्रॉपिकल चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियों के लिए पारंपरिक ट्री-रिंग डेटिंग के तरीके बेअसर हैं क्योंकि वे साफ़ सालाना ग्रोथ रिंग नहीं बनाते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए टीम ने मुंगेर बरगद के एक दूसरे तने के गूदे और एक पुरानी मुख्य शाखा के पास से लकड़ी के सैंपल इकट्ठा किए।

साइंटिस्ट्स ने अल्फा-सेल्यूलोज निकाला, जो पौधों की सेल वॉल का सबसे स्थिर हिस्सा है, और एक्सेलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री रेडियोकार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके सैंपल्स को विश्लेषण किया। नतीजों को लेटेस्ट IntCal20 कैलिब्रेशन कर्व और OxCal सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कैलिब्रेट किया गया, जिससे रिसर्चर्स उम्र का एक अंदाज़ा लगा सके।

ये नतीजे पहले के उन अंदाज़ों को चुनौती देते हैं कि यह पेड़ लगभग 300 से 350 साल पहले ऐतिहासिक बुर्रा बंगलो के पास लगाया गया था। इसके बजाय, स्टडी बताती है कि बरगद इमारत से भी पुराना है और शायद यह उस कुदरती जंगल का बचा हुआ हिस्सा है जो कभी इस इलाके में फैला हुआ था। जर्नल क्वाटरनरी रिसर्च में पब्लिश हुई यह स्टडी, हेरिटेज पेड़ों की डेटिंग के लिए एक मज़बूत साइंटिफिक तरीका बताती है और दुनिया भर में ऐतिहासिक लैंडस्केप और पुराने मौसमों पर कंज़र्वेशन, बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन, हेरिटेज मैनेजमेंट और रिसर्च में मदद कर सकती है।

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