बिहार में MLC चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड (JDU) के भीतर चल रहा विवाद काफी गहरा चुका है। इस विवाद के बीच बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने ऑन कैमरा एक बहुत बड़ा दावा किया है। अनंत सिंह ने न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत के दौरान कहा है कि उन्होंने नीतीश कुमार का तब साथ दिया था, जब वे कुछ भी नहीं थे। अनंत सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार के साथ रहते हुए उन्होंने ‘9 लोगों की हत्या’ करवाई थी।

मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने कहा है, “हम पार्टी को मानते हैं। हमारी पार्टी है। पार्टी चाहे माने या ना माने। हमने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानी दिया है। जब नीतीश जी कुछ नहीं थे, वह इधर-उधर चलते थे उस वक्त हम नीतीश जी के साथ रहकर 9 लोगों को मर्डर कराए हैं।’

अनंत चल रहे हैं नाराज

बता दें कि अनंत सिंह इन दिनों पार्टी के भीतर नाराज चल रहे हैं क्योंकि पार्टी ने आगामी MLC चुनाव में उनके ‘दुश्मन’ कहे जाने नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया दिया है। अनंत सिंह ने इसका विरोध किया, लेकिन पार्टी हाईकमान ने अपना फैसला नहीं दला। विवाद की एक वजह यह भी है कि अनंत सिंह अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करने के बजाय जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह के समर्थन में उतर आए हैं और इसी को लेकर उनसे सवाल किया गया था।

जब अनंत से पूछा गया कि क्या वह पार्टी को सपोर्ट करते हैं?

अनंत सिंह ने जब पूछा गया कि क्या वह अब भी अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, “मैंने जितने त्याग किए हैं, उतने किसने किए हैं? तब नीतीश कुमार कुछ भी नहीं थे; वह इधर-उधर घूमते रहते थे। उस समय नीतीश कुमार के साथ रहते हुए, मैंने नौ लोगों की हत्या करवा दी थी।” अनंत का यह बयान नीरज कुमार को एमएलसी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से चल रही नाराजगी के बीच दिया है।

‘नीतीश जी के साथ शुरुआत से खड़े रहे हैं’

नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने से अनंत सिंह नाराज हैं। उनका कहना है कि वे नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े रहे हैं और पार्टी के लिए शायद ही किसी और ने उनके बराबर कुर्बानी दी हो। अनंत सिंह ने पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि नीरज कुमार ने पहले उनका विरोध किया था।

नीरज को ही उम्मीदवार क्यों बनाया गया?

नीरज को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों चुना, जिसके साथ उनके मतभेद रहे हैं। आलोचना करने के बावजूद अनंत सिंह ने कहा कि नीरज कुमार की उम्मीदवारी से जुड़े विवाद को छोड़कर वे अन्य मामलों में पार्टी के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हैं।

Patna, Bihar: When asked if he still supports his party, JD(U) MLA Anant Singh says, "…Who has made as many sacrifices as I have? Nitish Kumar was nothing back then; he used to roam around here and there. At that time, while being with Nitish Kumar, I got nine people… pic.twitter.com/QBvDCbx2oI — IANS (@ians_india) October 16, 2026

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बिहार के भोजपुर जिले के आरा में गुरुवार सुबह रिटायर्ड कस्टम अधिकारी राम कुमार सिंह गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के दौरान उनका बेटा कार में था। स्थानीय लोग और नवादा थाना पुलिस तत्काल राम कुमार सिंह को आरा सदर अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिंह, क्षत्रिय कल्याण संगठन से भी जुड़े थे। यहां पढ़ें पूरी खबर…