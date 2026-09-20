जेडीयू विधायक और मोकामा के प्रभावशाली नेता अनंत कुमार सिंह ने आगामी बिहार विधान परिषद चुनावों में पार्टी मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को हराने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की घोषणा की है। अनंत सिंह के इस ऐलान के बाद दोनों नेताओं के बीच पुरानी अदावत एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। अनंत सिंह ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने का भी वादा किया है।

मोकामा से ही ताल्लुक रखने वाले नीरज पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार चौथी बार एमएलसी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आठ एमएलसी सीटों (चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र) के लिए चुनाव अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में होने वाले हैं। नीरज समेत मौजूदा एमएलसी सदस्यों का छह साल का कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग द्वारा सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में अधिसूचना जारी किए जाने की उम्मीद है।

अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच पुरानी अदावत

जेडीयू के इन दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है। दोनों मोकामा के रहने वाले हैं और भूमिहार समुदाय से संबंध रखते हैं। चुनावी मुकाबलों, सार्वजनिक हमलों और आपराधिक मामलों को लेकर एक दशक से अधिक समय से उनकी प्रतिद्वंद्विता जारी है।

शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए अनंत सिंह ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि नीरज अपनी सीट बरकरार न रख पाएं। उन्होंने आरोप लगाया, “मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि नीरज एमएलसी की सीट दोबारा न जीत पाएं। उन्होंने मेरे पूरे राजनीतिक करियर में कभी मेरा साथ नहीं दिया और वास्तव में, 2019 में मुझे एके-47 (रखने) के मामले में फंसाया था। उन्होंने चार चुनावों में मेरा विरोध किया है।” उन्होंने नीरज को नार्को-एनालिसिस टेस्ट कराने की चुनौती भी दी और आरोप लगाया कि इस मामले में उन्हें फंसाने के पीछे नीरज का हाथ था।

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए नीरज कुमार ने अनंत सिंह के आरोपों को खारिज कर दिया। नीरज कुमार ने कहा, “मैं 35 साल पहले राजनीति में आने के बाद से ही (पार्टी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री) नीतीश कुमार का वफादार सिपाही रहा हूं। मैंने कभी भी दूसरों की तरह पार्टी नहीं छोड़ी।” उनका यह बयान अनंत सिंह के आरजेडी के साथ संक्षिप्त जुड़ाव की ओर इशारा था।

अनंत सिंह की नार्को टेस्ट की मांग पर नीरज कुमार ने कहा कि ऐसा टेस्ट केवल वैध शिकायत के आधार पर अदालत द्वारा ही कराया जा सकता है। उन्होंने कहा, “मैंने पार्टी में हमेशा ऐसी ताकतों का विरोध किया है और आगे कहा कि चुनाव का अंतिम फैसला निर्वाचन क्षेत्र के 88,000 से अधिक पंजीकृत स्नातक मतदाताओं द्वारा ही किया जाएगा।

नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच दुश्मनी 2015 से चली आ रही है। जब बरह में पुतुस नामक युवक की हत्या के बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। जेडीयू ने अनंत सिंह को विधानसभा चुनाव का टिकट देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने जेल में रहते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और नीरज कुमार को 18,348 वोटों से हराया। चुनाव प्रचार के दौरान नीरज कुमार ने अनंत सिंह को राजनीतिक उपद्रवी बताया था। जिससे दोनों के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई थी।

2019 में पुलिस द्वारा लाडमा स्थित अनंत सिंह के पैतृक घर पर छापा मारने और एक एके-47 राइफल, गोला-बारूद और हथगोले बरामद करने के बाद उनके रिश्ते और भी खराब हो गए। अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि नीरज कुमार के साथ मिलीभगत से ये हथियार वहां रखे गए थे। उन्हें 2022 में इस मामले में दोषी ठहराया गया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने अगस्त 2024 में उन्हें बरी कर दिया।

अनंत सिंह फिलहाल गुलाबचंद्र यादव हत्याकांड में जमानत पर बाहर हैं। गुलाबचंद्र यादव की हत्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुई थी।

पिछले कई वर्षों से नीरज कुमार सार्वजनिक रूप से अनंत सिंह की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं के प्रति अपने विरोध का हवाला देते हुए अनंत सिंह के साथ चुनाव प्रचार करने से भी इनकार कर दिया है। नीरज सिंह के दोबारा एमएलसी बनने की कोशिश के चलते जेडीयू के भीतर उनकी प्रतिद्वंद्विता फिर से उभर आई है। अनंत सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार अनुज सिंह को अपना समर्थन देने की घोषणा की है।

अकूत संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह, जानिए कितने केस दर्ज?

अनंत सिंह द्वारा दाखिल नामांकन पत्रों के अनुसार उनके खिलाफ 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, आपराधिक साजिश, यातना, अपहरण और हमले जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इसके अलावा, चोरी, अपराधियों को संरक्षण देना और हथियारों से जुड़े कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। पढ़ें पूरी खबर।



