Bihar MLC: बिहार में विधान परिषद चुनाव जीतने वाले दो निर्दलीय एमएलसी (बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज) सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। शनिवार को हुई विधायक दल की बैठक में इन दोनों को पार्टी में शामिल किया गया।

बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर बृजवासी ने एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार अभिषेक झा को हराया।

हम शिक्षकों के समर्थन में अपनी आवाज उठाते रहेंगे- बंशीधर ब्रजवासी

बंशीधर ब्रजवासी ने कहा, “हम शिक्षकों के समर्थन में अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हमने शिक्षकों के कल्याण के लिए काम करने के उद्देश्य से बीजेपी का दामन थामा है। मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बातचीत हुई, जिसके बाद हमने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने मुझे सलाह दी कि मैं अधिकारियों के साथ बैठकर शिक्षकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करूं और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भी समस्याएं सामने आएंगी, उनका समाधान निकाला जाएगा।”

डॉ. राहुल राज ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता। उन्होंने एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार आनंद पुष्कर को 1815 वोटों से हराया। अंतिम नतीजों के अनुसार, राहुल राज को 4965 वोट मिले, जबकि आनंद पुष्कर को 3150 वोट प्राप्त हुए। राहुल राज पहले राज्य स्तर पर बीजेपी के पदाधिकारी रह चुके हैं और पार्टी की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। पार्टी से टिकट न मिलने के बाद, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसके चलते बीजेपी ने उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था।

एमएलसी राहुल राज ने कहा, “मैं शुरुआत से ही बीजेपी से जुड़ा रहा हूं, पार्टी के साथ मेरा नाता 15 साल पुराना है। चुनाव जीतने के बाद, मैं फिर से बीजेपी में शामिल हो गया हूं। मैं पार्टी में इसलिए शामिल हुआ हूं ताकि मतदाताओं ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं उस पर खरा उतर सकूं।”

जेडीयू ने गठबंधन की जिम्मेदारी को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जेडीयू नेता आनंद पुष्कर ने कुछ बीजेपी नेताओं पर गठबंधन के उम्मीदवारों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां न निभाने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या गठबंधन सहयोग का सिद्धांत केवल तब लागू होता है जब भाजपा नेता अपने लिए वोट मांगते हैं, या फिर यह तब भी लागू होता है जब गठबंधन के किसी सहयोगी दल के उम्मीदवारों को समर्थन की जरूरत होती है।

बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी पर निशाना साधते हुए, पुष्कर ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के दौरान कुछ बीजेपी नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। पुष्कर ने कहा कि बीजेपी नेता अक्सर नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हैं और अपने चुनावों के दौरान उनके नाम पर वोट मांगते हैं। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि जब जेडीयू के उम्मीदवारों को समर्थन देने की बात आती है, तो यही प्रतिबद्धता नदारद रहती है।

पुष्कर ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें बार-बार भरोसा दिलाया गया था कि मौजूदा विधान परिषद सदस्य को चुनाव न लड़ने के लिए मना लिया जाएगा और वे गठबंधन के फैसले को मान लेंगे। हालांकि, यह वादा पूरा नहीं हुआ और अंततः मौजूदा एमएलसी ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा।

इस घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए पुष्कर ने पूछा कि गठबंधन के नेताओं को यह क्यों लगने दिया गया कि उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लेगा? उन्होंने यह भी आशंका जताई कि हो सकता है कि इस निर्दलीय उम्मीदवार के बाद में बीजेपी में शामिल होने की योजना पहले से ही बना ली गई हो।

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बिहार विधान परिषद के चुनावों का परिणाम आ चुका है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को साथ आने का सुझाव दिया है। उनका मानना है कि दोनों नेताओं की राजनीतिक ताकत एक साथ आए, तो बीजेपी और एनडीए को चुनौती देने की रणनीति मजबूत हो सकती है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…