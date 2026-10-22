Bihar MLC Polls: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास शुक्रवार को होने वाले एमएलसी चुनावों में बिहार में अपनी खोई हुई राजनीतिक चमक वापस पाने का मौका है। जहां सत्ताधारी गठबंधन राज्य में अपना चुनावी दबदबा फिर से कायम करने की कोशिश कर रहा है। वहीं, प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज पार्टी सभी आठ सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

विपक्ष के बिखरे होने की वजह से एनडीए को थोड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। चार ग्रेजुएट सीटों के अलावा, चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। एनडीए के अंदरूनी सूत्रों का मानना ​​है कि जन सुराज वोटों को बांट देगी, जिससे उन्हें फायदा होगा। हालांकि, सत्ताधारी गठबंधन के लिए एकमात्र अड़चन पटना ग्रेजुएट सीट को लेकर जेडीयू के भीतर चल रही आपसी कलह है। यहां पार्टी के मौजूदा उम्मीदवार नीरज कुमार को अपनी ही पार्टी के मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह के खुले विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो जन सुराज के अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं।

किसके पास कितनी सीटें?

अभी एनडीए के पास तीन सीटें हैं। इसमें कोसी ग्रेजुएट्स और पटना टीचर्स और पटना ग्रेजुएट्स हैं। वहीं, तीन सीटें निर्दलीयों के पास हैं, इसमें तिरहुत ग्रेजुएट्स, दरभंगा ग्रेजुएट्स, और सारण टीचर्स। सीपीआई और कांग्रेस के पास क्रमशः तिरहुत टीचर्स और दरभंगा टीचर्स सीटें हैं। 30 जिलों के 5.32 लाख से ज्यादा वोटर 150 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे।

हालांकि इन सीटों से विधान परिषद में एनडीए के कुल बहुमत पर तुरंत कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके नतीजे यह समझने के लिए एक अहम पैमाना हैं कि राज्य के बुद्धिजीवियों और वेतनभोगी पेशेवरों का झुकाव किस तरफ है। एनडीए के लिए यह प्रशासनिक कामकाज से लोगों की संतुष्टि को परखने का एक इम्तिहान है। महागठबंधन के लिए, यह मौजूदा सरकार के खिलाफ पनपी नाराजगी को भुनाने का एक मौका है, लेकिन अलग-अलग सीटों पर उनके बीच हो रही ‘फ्रेंडली फाइट’ उनकी अंदरूनी कमजोरी को दर्शाती है। जन सुराज के लिए, यह कई जिलों में फैले चुनावी क्षेत्रों में अपनी ताकत आजमाने का पहला बड़ा मौका होगा।

विपक्ष और एनडीए का क्या कहना है

आरजेडी ने कहा कि संयुक्त उम्मीदवार न उतारने का फैसला सोच-समझकर लिया गया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने कहा, “विधानसभा या लोकसभा चुनावों के विपरीत, एमएलसी चुनावों में हमारा सामाजिक-राजनीतिक दायरा काफी व्यापक है। इसके अलावा, सभी सीटों पर अलग-अलग उम्मीदवार होने से मतदाताओं के पास विपक्ष के दायरे में ही चुनने के लिए ज्यादा विकल्प होते हैं, बजाय इसके कि उन्हें किसी एक ‘समझौते वाले उम्मीदवार’ तक सीमित रहना पड़े।”

राज्य कांग्रेस के मीडिया प्रभारी असित नाथ तिवारी ने बताया कि पिछले परिषद चुनावों में भी कोई गठबंधन नहीं था। उन्होंने कहा, “ये चुनाव किसी पार्टी टिकट या चुनाव चिह्न पर नहीं लड़े जाते, बल्कि उम्मीदवारों को समर्थन दिया जाता है। हमने भी अच्छे उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया है।”

इस चुनाव में प्रशांत किशोर कहीं भी नहीं हैं- राजीव रंजन

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि पार्टी को पूरा भरोसा है कि सत्ताधारी गठबंधन सभी आठ सीटें जीतेगा। उन्होंने कहा, “हमें बंटे हुए महागठबंधन से कोई खास चुनौती नहीं दिख रही है। इस चुनाव में प्रशांत किशोर कहीं भी नहीं हैं।” राज्य बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने भी उनके विचारों से सहमति जताई।

इकबाल ने कहा, “बहुत कम समय में, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने और शिक्षकों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के कल्याण में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जहां तक जन सुराज पार्टी की बात है, तो राजनीतिक बदलाव और सुशासन के उसके दावों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।”

हालांकि, जन सुराज को अपना प्रभाव छोड़ने का पूरा भरोसा है। जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा, “जन सुराज के मैदान में आने से राजनीतिक दलों का हमारे प्रति रवैया बदल गया है। गणितीय संभावनाओं के हिसाब से हमारे पास 50% मौके हैं, जिसका मतलब है कि हम चार से पांच सीटें जीत सकते हैं। लेकिन फिर भी, चुनावों में कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता।”

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बिहार में 8 एमएलसी सीटों पर 23 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। इनमें पटना स्नातक सीट का मुकाबला सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसकी वजह कोई सामान्य राजनीतिक टक्कर नहीं, बल्कि यहां मुकाबला जेडीयू बनाम जेडीयू जैसा हो गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…