Bihar: शराब तस्करों को छुड़वाने के लिए उपद्रवियों ने किया ट्रेन पर हमला, कई यात्री घायल

Bihar: शराब तस्करों को छुड़वाने के लिए उपद्रवियों ने किया ट्रेन पर हमला, कई यात्री घायल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेन के दो डिब्बों के टॉयलेट में शराब की खेप रखी हुई थी और दो तस्कर भी मौजूद थे।

भारतीय रेलवे (फोटो-Freepik)

बिहार की राजधानी पटना में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक्सप्रेस ट्रेन पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन के दो डिब्बे में कुछ लोग शराब की खेप लेकर जा रहे थे लेकिन अचानक फंस गए। इसके बाद उन्हें छुड़वाने के लिए उपद्रवियों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। इस घटना में ट्रेन की कई बोगियों के शीशे भी टूट गए हैं और कुछ यात्रियों को भी चोटें आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेन के दो डिब्बों के टॉयलेट में शराब की खेप रखी हुई थी और दो तस्कर भी मौजूद थे। बताया जाता है कि दोनों ने टॉयलेट को अंदर से बंद कर रखा था और यात्रियों ने जब अंदर जाना चाहा तब दरवाजा न खुलने की वजह से परेशान होने लगे। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना आरपीएफ की टीम को दी। RPF जवानों ने पहले दरवाजा खोलने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन तस्करों ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला। ट्रेन में लोग परेशान हो गए। उन्हें अपराधियों के छिपे होने की आशंका हुई। लेकिन जैसे ही ट्रेन पटना के ब्लॉक चौराहा के पास पहुंची थी, वहां पर झोपड़पट्टी में रहने वाले उपद्रवियों ने ट्रेन पर पथराव शुरू कर दिया। जैसे ही ट्रेन पर पथराव शुरू हुआ, तुरंत अफरा-तफरी मच गई। पथराव के कारण ट्रेन की कई बोगियों का शीशा टूट गया और कुछ यात्रियों को हल्की चोट भी आई। इसके बाद आरपीएफ जवानों ने सभी बोगियों को अंदर से लॉक कर दिया, ताकि ट्रेन के अंदर लूटपाट ना हो। भारी संख्या में पटना जंक्शन से पुलिस फोर्स और आरपीएफ की फोर्स को भेजा गया। स्थानीय थाने की पुलिस भी पहुंची और करीब 1 घंटे तक हंगामा जारी रहा।

