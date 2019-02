बिहार में पिता को बंधक बनाकर उसी के सामने बेटी से गैंगरेप का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने देर रात पानी के बहाने से उनका दरवाजा खटखटाया और पिता-बेटी को बंधक बनाकर गांव के बाहर जंगल ले गए। जिसके बाद 6 आरोपियों ने एक के बाद एक पिता के सामने ही बेटी के साथ रेप किया। इस घटना में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

कहां का है मामला: दरअसल पूरा मामला बिहार के किशनगंज का है। जहां कोधोबड़ी थाना क्षेत्र में 4 फरवरी को देर रात 6 आरोपियों ने पानी मांगने के बहाने से घर का दरवाजा खटखटाया। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि दरवाजा खुलते ही सभी ने मिलकर पिता और बेटी को बंधक बना लिया और पास के जंगल में ले गए। जंगल में पहले उन्होंने पिता की पिटाई की और उसके बाद उसे रस्सी से बांध दिया। आरोपियों ने पिता के सामने ही बेटी से एक के बाद एक 6 बार रेप किया। इसके बाद उन्हें वहीं छोड़कर चले गए और धमकी दी कि अगर पुलिस को बताया को जान से मार देंगे।

Bihar: Man tied up, daughter allegedly gangraped by six men in Kishanganj on February 4.Police have registered case and arrested one of the accused pic.twitter.com/RiUzIqHNuu

— ANI (@ANI) February 8, 2019