बिहार में दो युवकों का बाइक से एक्सीडेंट हो गया जिसमें दोनों का पैर टूट गया। इसके बाद आनन-फानन में उन्हें अस्पताल लाया गया। अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही बरतते हुए दोनों पीड़ित के पैर में कार्डबोर्ड यानी गत्ता बांध दिया। इस पर राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसा है।

तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को जहानाबाद के सरकारी अस्पताल में दो मरीजों के टूटे पैरों में कथित तौर पर कार्डबोर्ड बांधे जाने को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग खुद ICU में है।

बाइक से हुआ था एक्सीडेंट

दरअसल, गुरुवार को हुलासगंज में दो बाइक आपस में टकरा गई जिसमें घायल दो युवकों को जहानाबाद सदर अस्पताल ने पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) रेफर कर दिया और उनके टूटे पैरों में प्राथमिक उपचार के नाम पर गत्ता बांध दिया।

तेजस्वी यादव ने घटना को बताया शर्मनाक

तेजस्वी यादव ने इस घटना को “शर्मनाक” बताया और कहा कि राजधानी से महज थोड़ी दूर स्थित जिला अस्पताल में मरीजों को प्लास्टर जैसी जरूरी प्राथमिक चिकित्सा सुविधा तक नहीं है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल दागते हुए एक्स पर कहा, “बिहार की वित्तीय स्थिति इतनी बदतर है कि अब सरकार के पास जिला अस्पताल में पैर के फ्रैक्चर पर प्लास्टर लगाने के भी पैसे नहीं बचे?”

उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा,, “स्वास्थ्य व्यवस्था की इससे दयनीय हालत क्या होगी कि पटना से मात्र 45 किमी दूर स्थित जहानाबाद के जिला सदर अस्पताल में कार्डबोर्ड (गत्ते) से लपेटकर टूटे पैर को साधारण से इलाज के लिए भी मरीज को पटना रेफर किया जाता है।

‘विभाग खुद ही ICU में है’

आगे कहा, “अपने 17 महीने के छोटे कार्यकाल के दौरान, हमने अपने संकल्प और जुनून से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में कई बदलाव किए। लेकिन अब, बिहार स्वास्थ्य विभाग उन सुधार वाली नीतियों और फैसलों को लागू करने में असमर्थ है। स्वास्थ्य विभाग खुद ही ICU में है।”

आगे उन्होंने लिखा, “किसी राज्य के लिए इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि एक मरीज को प्लास्टर जैसी सबसे साधारण और जरूरी First Aid (प्राथमिक चिकित्सा) सुविधा भी न मिले।”

उन्होंने आगे कहा, “21 सालों से बिहार में NDA की सरकार है फिर भी चुनावों में प्रधानमंत्री बिहार आकर जंगलराज का रोना रोते है। बिना चुनाव तो इन स्वार्थी लोगों को राज्य से कोई मतलब नहीं। ऐसे कठपुतली यहाँ बैठा दिए है जिनका जनकल्याण से कोई लेना-देना ही नहीं।”

जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को किया तलब

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, जहानाबाद सदर अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट ने प्रभारी सिविल सर्जन मीना कुमारी और अन्य अधिकारियों को तलब किया, उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही घटना की जांच के भी आदेश दिए हैं।

मृत्युंजय तिवारी ने किया पलटवार

इस पर भाजपा के नेता मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह तेजस्वी यादव की राजनीति है, जो “ICU में वेंटिलेटर पर चल रही”, न कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग। उन्होंने कहा, “तेजस्वी की राजनीति ICU में वेंटिलेटर पर चल रही है और इसे बचाने के लिए वे सोशल मीडिया पर हर बात पर विरोध करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं।”

तेजस्वी यादव को छोड़ सभी को दिख रहा विकास कार्य

मृत्युंजय ने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली NDA सरकार का हर विभाग संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर सख्ती से निपटा जाएगा। भाजपा नेता ने कहा कि सम्राट चौधरी सुधार सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के कामकाज की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं।उन्होंने आरोप लगाया, “तेजस्वी यादव को छोड़कर सभी को विकास कार्य दिख रहा है क्योंकि उनकी राजनीति वेंटिलेटर पर चल रही है।”

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IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने LARA Projects, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, पीसी गुप्ता, सरला गुप्ता, सुजाता होटल्स, विजय कोचर और विनय कोचर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप तय किए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें