बिहार के दरभंगा में थाने में घुसा बाढ़ का पानी, तैर रहे सांप; पुलिस ने कहा-अपने खर्च पर नाव से कर रहे पेट्रोलिंग

बिहार में बाढ़ से लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। बिहार के दरभंगा जिले में एक तस्वीर सामने आई है जहां एक पुलिस स्टेशन में बाढ़ का पानी भर गया है। आलम ये है कि पानी में सांप तैर रहे हैं। इतना ही नहीं पुलिस का कहना है कि वह अपने खर्चे पर नाव से पेट्रोलिंग कर रहे हैं।

ASI मिथिलेश सिंह ने बताया, “पेट्रोलिंग पर जाने के लिए भी नाव नहीं है। अपने पैसे से नाव खरीद ग्रामीण इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं। हम चीजें को पानी में डूबने से बचाने के लिए सबकुछ टेबल पर रखा है। फिलहाल पेड़ के नीचे सारा काम कर रहे हैं। वहीं, जदयू विधायक का कहना है कि, सरकार लोगों को जरूरी सामान पहुंचा रही है। थाना 60 साल पुराना है निचली जगह पर होने के कारण थाने में इस बार पानी भर गया है। वहीं, बाजार में पानी नहीं है। थाने को ऊंची जगह पर बनाने का काम जारी है। आज से 10 साल पहले आपको पूरा इलाका पानी में मिलता।

Bihar: Kushewarsthan Police station in Darbhanga district flooded following incessant rainfall in the region. Snakes seen floating in the water at the Police station. pic.twitter.com/GIHzthT9Kw

— ANI (@ANI) July 28, 2020