इनकम टैक्स अफसर बन जांच करने पहुंचा था ‘नटवरलाल’, एक गलती ने भिजवाया जेल, जानें पूरा मामला

Bihar News: पकड़ा गया फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर रोहतास का रहने वाला है।

Bihar News: पुलिस ने पकड़ा फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर। (फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram