Nitish Setu News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने पटना के कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर (वैशाली) के बीच बने 6-लेन गंगा पुल का नाम बदलकर ‘नीतीश सेतु’ रखने का फैसला किया है। इस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वे इसके साथ ही 21 नवंबर को बिहार के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन या लोकार्पण भी करेंगे।

बता दें कि यह घोषणा खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) के माध्यम से दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आ रहे हैं। इस दौरान वे कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर 6 लेन पुल का उद्घाटन करेंगे? उद्घाटन से पहले राज्य सरकार ने इस पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखा है।

कई अन्य घोषणाएं भी अनुमानित

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर यह भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री अपने बिहार दौरे के दौरान वैशाली जिले के राजापाकर में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगेय़ यहां वे अलग-अलग जनोपयोगी और विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।

क्या हैं नए नीतीश सेतु की खासियतें?

गौरतलब है कि यह नीतीश सेतु पटना के कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के बिदुपुर से जोड़ता है। इस परियोजना की कुल लंबाई करीब 19.76 किलोमीटर है। इसमें गंगा पर बना 9.76 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल और करीब 10 किलोमीटर के एप्रोच रोड शामिल हैं।

कम समय में पूरा होगा सफर

पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन होने और पुल चालू होने के बाद पटना और वैशाली के बीच सड़क संपर्क बेहतर हो जाएगा। इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आने-जाने में भी सुविधा मिलने की उम्मीद है। पटना और वैशाली के बीच सफर का समय घटकर करीब 20 से 25 मिनट होने का दावा किया जा रहा है।