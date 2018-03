बिहार के सीवान जिले में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारके हत्‍या कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीनियर जर्नलिस्‍ट रंजन हिंदुस्‍तान अखबार के साथ काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक, हत्‍या की वजह फिलहाल साफ नहीं है।

लाइव हिंदुस्‍तान डॉट कॉम के मुताबिक, 42 वर्षीय राजदेव रंजन की हत्‍या सीवान के टाउन थाना क्षेत्र में हुई। अपराधी दो मोटरसाइकिल पर सवार थे और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। एक गोली उनके सिर और दूसरी गर्दन में लगी। अस्पताल लेने जाने के दौरान उनकी मौत हो गई।

