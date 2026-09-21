बिहार के जमुई से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक कोचिंग क्लास से लौट रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को शनिवार शाम कुछ आदमियों ने रोककर मारपीट की। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों आदमियों से गुज़ारिश करते दिख रहे हैं, जो कथित तौर पर लड़की को गलत तरीके से छूते हैं और उसे उठाकर भागने की कोशिश भी करते हैं।

एक वीडियो में, लड़का स्कूटर चलाता दिख रहा है और लड़की उसके पीछे बैठी है, जबकि कई लोग उन्हें घेर लेते हैं। दोनों बार-बार ग्रुप से माफी मांगते हैं। लड़का अपने आस-पास के लोगों को बताता है कि वे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और घर पर सबको उनके बारे में पता है। फिर ग्रुप में से एक आदमी लड़के को थप्पड़ मारता है और कहता है, “अगर उन्हें पता है, तो उन्हें फ़ोन करो।” एक और आदमी कहता सुनाई देता है, “परिवार को फ़ोन करो।”

प्लीज हमें जाने दो, हम यहां फिर कभी नहीं आएंगे- लड़की

लड़की हाथ जोड़कर ग्रुप से जाने देने की गुजारिश करती दिख रही है। एक और वीडियो में वह कहती सुनाई दे रही है, “प्लीज हमें जाने दो, हम यहां फिर कभी नहीं आएंगे।” वीडियो में ग्रुप के कुछ लोग आखिर में दोनों को जाने के लिए कहते हुए सुने जा सकते हैं, “जाओ, जाओ।”

एक और वीडियो में ग्रुप के लोग लड़के और लड़की का पीछा करते हुए दिख रहे हैं। लड़के को उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर खींचा जा रहा है, जबकि एक आदमी लड़की को पकड़कर भागता हुआ दिख रहा है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए और जमुई पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू की।

पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान

जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पुलिस को अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन वीडियो के आधार पर पीड़ितों तक पहुंच गई है और कथित तौर पर शामिल लोगों की पहचान कर ली है।

विश्वजीत दयाल ने कहा, “हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और उनका पता चलने के बाद उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।” उन्होंने कहा कि घटना 19 सितंबर को शाम करीब 6-7 बजे हुई थी। एक सोर्स ने कहा कि दोनों कोचिंग क्लास से लौट रहे थे। एसपी ने कहा, “हम घटना के संबंध में पहचाने गए लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही गिरफ्तारियां की जाएंगी।”

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