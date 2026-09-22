बिहार के जमुई में शनिवार शाम को ट्यूशन पढ़ने के ठीक बाद युवती अपने दोस्त के साथ स्कूटर पर घूमने निकली थी। दोनों, नजदीक के पहाड़ के बाहरी इलाके में गए और वहां उन्होंने तस्वीरें खींचीं।

पुलिस अफसरों के मुताबिक, यह इलाका शहर से थोड़ा दूर है और जमुई और लखीसराय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क से लगभग तीन किलोमीटर दूर है। पुलिस के एक अफसर ने कहा, “वहां से सूर्यास्त का नजारा बहुत सुंदर होता है।”

युवती और उसके दोस्त के लिए यह वक्त तब डरावने हादसे में बदल गया, जब सात-आठ लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने लड़के के साथ मारपीट की और लड़की से बदतमीजी की। युवती और उसका दोस्त उन्हें वहां से जाने देने की गुहार लगाते रहे।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और देश भर में लोगों ने इसे लेकर नाराजगी जताई। बिहार की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठे हालांकि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को पकड़ लिया।

एक आरोपी बोला- दोनों की शादी करा दो

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि युवती और उसका दोस्त बार-बार आरोपियों से माफी मांग रहे हैं और वादा किया कि वे फिर कभी वहां नहीं आएंगे। इस दौरान आरोपी कहते हैं कि दोनों की शादी करा दी जानी चाहिए।

एक वीडियो में एक आरोपी लड़की को पकड़ते, उसे ऊपर उठाते और गलत तरीके से छूते हुए दिखता है। इस शख्स ने चेहरा ढका हुआ था। जब युवती के दोस्त ने उसका पीछा किया, तब आरोपी ने उसे छोड़ा। लड़का उन्हें बताता है कि वे साथ पढ़ते हैं और उनके परिवार वालों को उनकी दोस्ती के बारे में पता है लेकिन एक आरोपी ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, “अगर वे जानते हैं, तो उन्हें बुलाओ।”

पुलिस को कार्रवाई करने में दो दिन क्यों लगे, इस बारे में एडीजी (कानून-व्यवस्था) के.एस. अनुपम ने बताया, “शुरू में पीड़िता ने घटना के बारे में अपने परिवार या किसी और को नहीं बताया था।” जब इसके वीडियो वायरल हुए, तब जमुई पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू की।

लड़के की मां ने बताया, “मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया। हम पूरी तरह से हैरान हैं। हमें इंस्टाग्राम के जरिए पता चला, बच्चों ने डर के मारे हमें नहीं बताया था।”

पुलिस ने क्या कहा?

बिहार पुलिस मुख्यालय में तैनात एक अफसर ने बताया, “जैसे ही यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया, मुंगेर रेंज के उप-महानिरीक्षक (डीआईजी) और जमुई के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।” अफसर के मुताबिक, जांच और आगे की कार्रवाई के लिए सीआईडी की एक टीम भी जमुई भेजी गई।

जमुई के एसपी विश्वजीत दयाल ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि शुरू में कोई शिकायत नहीं मिली थी लेकिन जब वीडियो पुलिस तक पहुंचे तो उन्होंने पीड़ितों से संपर्क किया और आरोपियों की पहचान की। सोमवार सुबह एक महिला एएसआई ने घर जाकर युवती का बयान दर्ज किया।

एसआईटी कर रही छापेमारी

एडीजी ने बताया, “लड़की ने 20 सितंबर की रात को अपने परिवार को इस बारे में बताया और 21 सितंबर को पीड़िता के पिता ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। जमुई पुलिस ने जमुई की सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (एसडीपीओ) दीप्ति मोनाली की अगुवाई में एक एसआईटी बनाई है और छापेमारी की जा रही है।

एसडीपीओ मोनाली ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि इस मामले में बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम’ (POCSO) और ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने घटना में शामिल ज्यादातर युवकों की पहचान कर ली है। तीन नाबालिगों को पकड़ा गया है, जबकि बाकी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।

एडीजी ने बताया कि वायरल वीडियो को अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स से हटवाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है क्योंकि नाबालिगों से जुड़े वीडियो वायरल करना अपराध है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या घटना के समय उस जगह के आसपास कोई पेट्रोलिंग यूनिट मौजूद होनी चाहिए थी?

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जमुई में एक लड़के और एक लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ और मारपीट की घटना को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार में ‘गुंडा राज’ कायम हो गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।