बिहार में इस समय लू और चमकी बुखार (एईएस) के चलते मौतों का सिलसिला जारी है। इस बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह चमकी बुखार से होने वाली मौतों के बारे में राज्य के स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग के दौरान क्रिकेट स्कोर पूछते हुए दिख रहे हैं। वीडियो भी में मंगल पांडे को यह कहते सुना भी जा सकता है कि कितने विकेट आउट हुए हैं। जिसके बाद पीछे से आवाज आती है चार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो 16 जून का बताया जा रहा है जब भारत -पाकिस्तान का मैच चल रहा था। बता दें कि इस वीडियो में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्धन और अश्विनी चौबे भी नजर आ रहे हैं। बिहार में अब तक चमकी बुखार से 120 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है।

#WATCH Bihar Health Minister Mangal Pandey asks for latest cricket score during State Health Department meeting over Muzaffarpur Acute Encephalitis Syndrome (AES) deaths. (16.6.19) pic.twitter.com/EVenx5CB6G

