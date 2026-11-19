बिहार सरकार ने फैसला किया है कि अब अधिकारी सरकारी विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास नहीं कर पाएंगे। सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश के बाद प्रशासनिक अधिकारी न तो विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और न ही शिलान्यास के पत्थरों पर अपना नाम लिखवाएंगे। इसकी जगह सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में स्थानीय सांसदों, विधायकों और अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करना अनिवार्य होगा।

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से इस संबंध में सभी विभागों और जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि वे पहले से लागू प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि सरकारी कार्यक्रमों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को उचित सम्मान और स्थान मिले।

एलजेपी सांसद के विवाद के बीच आया फैसला

बिहार सरकार का यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब एलजेपी (रामविलास) के सांसद राजेश वर्मा की ओर से खगड़िया जिला प्रशासन की सार्वजनिक आलोचना किए जाने का मामला सामने आया था। इसको लेकर विवाद भी हुआ था। राजेश वर्मा ने आरोप लगाया था कि जिले के चार एनडीए विधायकों सहित कई निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को गौशाला मेले के कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था।

2013 और 2021 के निर्देशों का दिया हवाला

मुख्य सचिव की ओर से जारी सर्कुलर में सरकारी कार्यक्रमों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी और प्रोटोकॉल को लेकर राज्य सरकार की ओर से 2013 और 2021 में जारी निर्देशों को दोहराया गया है। साल 2013 में कैबिनेट सचिवालय विभाग की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया था कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी विकास योजना का उद्घाटन नहीं करेगा और न ही शिलान्यास के पत्थर पर अपना नाम लिखवाएगा। जरूरत पड़ने पर संबंधित क्षेत्र के मंत्री, सांसद, विधायक या पार्षद से उद्घाटन और शिलान्यास कराया जाना चाहिए।

‘मौजूदा व्यवस्था से नेताओं पर भरोसा कम होता है’

नए सर्कुलर में कहा गया है कि सरकार के संज्ञान में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें स्थानीय अधिकारी सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के बावजूद खुद शिलान्यास या उद्घाटन समारोह करते हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि इस तरह की व्यवस्था से नेताओं पर जनता का भरोसा कम होता है और यह तय प्रोटोकॉल के भी अनुरूप नहीं है।

‘सांसद और विधायकों को बुलाना चाहिए’

सर्कुलर में 2021 में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देशों का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय सांसदों और राज्य विधानसभा के सदस्यों यानी विधायकों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री या अन्य वरिष्ठ नेताओं की ओर से किए जाने वाले शिलान्यास और उद्घाटन समारोह भी शामिल हैं। ऐसे कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।

नए निर्देश में यह भी कहा गया है कि केवल शिलान्यास और उद्घाटन समारोह ही नहीं, बल्कि दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रमों और सरकारी गतिविधियों में भी निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी का ध्यान रखा जाए।

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