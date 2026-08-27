बिहार सरकार ने पुलिस की ‘अभया ब्रिगेड’ (जिसे पुलिस दीदी कहा जाता है) के लिए बुधवार को 4,700 दोपहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य की सम्राट चौधरी सरकार का कहना है कि इन दोपहिया वाहनों के जरिये स्कूलों, कॉलेजों और महिलाओं और छात्राओं के आने-जाने वाले इलाकों के आसपास गश्त को बढ़ाया जा सकेगा।

बिहार सरकार के गृह विभाग के अनुसार, 4,700 वाहनों में से 2,700 स्कूटी महिला पुलिसकर्मियों को और 2,000 मोटरसाइकिल पुरुष कांस्टेबलों को दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इन वाहनों से महिला पुलिस कर्मियों की आवाजाही बेहतर होगी और वे छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा के काम को प्रभावी ढंग से कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि आपातकालीन सेवा 112 का रिस्पॉन्स टाइम 10 मिनट से कम हो गया है और इसे और कम करके 5-7 मिनट करने का लक्ष्य है।

महिलाओं की सुरक्षा बड़ी जिम्मेदारी

पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पुलिस की सबसे अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि लगभग 40,000 महिलाएं पुलिस में भर्ती होकर ट्रेनिंग ले चुकी हैं और उन्हें अलग-अलग जिलों में तैनात किया गया है।

डीजीपी ने बताया कि इन नए दोपहिया वाहनों से महिला पुलिसकर्मियों को शिक्षण संस्थानों के आसपास गश्त करने में काफी मदद मिलेगी। डीजीपी ने कहा, “पुलिस का मुख्य फोकस उन स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय परिसरों पर रहेगा, जहां बड़ी संख्या में छात्राएं पढ़ने आती हैं। इसके अलावा इन संस्थानों से जुड़े रास्तों और आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ाई जाएगी।”

‘अभया ब्रिगेड’ की घोषणा बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा दिसंबर 2025 में की गई थी, तब तत्कालीन गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि छेड़छाड़ पर अंकुश लगाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के बाहर विशेष दस्ते तैनात किए जाएंगे।

बिहार पुलिस की योजना के मुताबिक, हर पुलिस स्टेशन में अभया ब्रिगेड की एक यूनिट बनाई गई है। इस यूनिट का नेतृत्व एक महिला सब-इंस्पेक्टर करती हैं और उनके साथ तीन कांस्टेबल होते हैं। इन तीन में एक महिला और दो पुरुष कांस्टेबल शामिल हैं।

क्या काम करेगी ‘अभया ब्रिगेड’?

‘अभया ब्रिगेड’ की टीमों को शैक्षणिक संस्थानों, सुनसान रास्तों, बाजारों, पार्कों और सार्वजनिक परिवहन केंद्रों के आसपास ऐसे इलाकों की पहचान करनी होगी, जहां पर छेड़छाड़ या उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं। इसके अलावा उन्हें अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी होगी और शैक्षणिक संस्थानों से संपर्क बनाए रखना होगा। इन टीमों में शामिल कांस्टेबलों को आपातकालीन सेवा डायल-112 के बारे में लोगों को जागरूक करना होगा।

गृह सचिव पंकज कुमार ने ‘अभया ब्रिगेड’ के तहत वाहनों की तैनाती को महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों, विशेष रूप से शहरों में कॉलेजों के आसपास की सड़कों और गलियों में होने वाली छोटी-मोटी घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फैलोशिप की शुरुआत

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फैलोशिप की भी शुरुआत की गई। इसके तहत लगभग 1,000 छात्राओं को उच्च शिक्षा और शोध के लिए चार साल तक हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज भी शुरू किया गया।

इस स्टार्टअप चैलेंज के तहत महिला उद्यमियों को 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे 2,100 महिलाओं को फायदा होगा।

बिहार सरकार का कहना है कि वह महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिशों को जारी रखेगी। इसके तहत एक करोड़ महिलाओं को डेयरी, पशुपालन और अन्य आजीविका के कामों से जोड़ा जाएगा।

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