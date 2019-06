बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री उस समय भड़क गईं जब पत्रकारों ने उनसे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और उनके बेटे तेजस्वी यादव के बारे में सवाल पूछ लिया। पत्रकारों के सवाल पर भड़की राबड़ी देवी ने कहा, ‘आपके घर के अंदर है।’ राबड़ी देवी विधान परिषद् की बैठक में हिस्सा लेने पहुंची थी। शुक्रवार को बिहार में विधान मंडल के मानसून सत्र का पहला दिन था।

बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी ने आगे कहा कि वे छिप नहीं रहे हैं। वह जहां भी हैं, जल्द ही आ जाएंगे। वे बैठे हुए नहीं हैं। अपने काम में लगे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि तेजस्वी ने हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की गत 28 मई को समीक्षा की थी पर दो जून को अपनी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में साथ ही 11 जून को अपने पिता और राजद प्रमुख लालू प्रसाद के जन्मदिवस के अवसर पर अनुपस्थित रहे थे।

तेजस्वी ने किया ट्वीटः इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि पिछले कुछ सप्ताह से वह अपनी लंबे समय से लिगामेंट और एसीएल इंजरी का इलाज करा रहे थे। उन्होंने लिखा कि मैं राजनीतिक विरोधियों के साथ ही मीडिया के एक धडे़ की तरफ से चटपटी खबरें पेश किए जाने को लेकर हैरान हूं।

Friends! For last few weeks I was busy undergoing treatment for my long delayed ligament & ACL injury. However, I’m amused to see political opponents as well as a section of media cooking up spicy stories.

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) June 29, 2019