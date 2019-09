Bihar Floods, Red Alert: बिहार की राजधानी पटना में जबर्दस्त बारिश के चलते तीन दिनों से अपने ही घर में फंसे सुशील मोदी को आखिरकार रेस्क्यू कर लिया गया है। एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल) ने उन्हें बाढ़ में डूबे उनके पैतृक आवास से सुरक्षित निकाला।

बिहार में बीते चार दिनों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। राजधानी पटना में सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। जलजमाव से सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि हाईप्रोफाइल शख्सियतें भी मुश्किल में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के घर पर भी ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह डूब गया है। सुशील मोदी राजेंद्र नगर स्थित अपने घर पर फंसे हुए थे।

#WATCH: Bihar Deputy Chief Minister Sushil Modi who was stranded at his residence in Patna, rescued by National and State Disaster Response Forces personnel. #BiharFlood pic.twitter.com/WwdbAcTWy6

— ANI (@ANI) September 30, 2019