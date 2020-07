बिहारः भारी बारिश और बाढ़ के बीच कोसी नदी में भरभरा कर बह गई स्कूल की इमारत, देखें VIDEO

मानसूनी मौसम में देश के कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं। बारिश के कारण इन नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बिहार उन राज्यों में से एक जो बारिश और नदियों के जलस्तर बढ़ने के चलते बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई जगह बांध व तटबंध टूटने से बाढ़ ने तबाही मचा दी।

इधर सोशल मीडिया में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जिसमें भारी बारिश और बाढ़ के बाद भागलपुर जिले के नौगछिया क्षेत्र में कोसी नदी में एक स्कूल की इमारत भरभरा कर बह गई। नदी अपने तट पर तेजी से कटाव कर रही है। बता दें कि वीडियो में नदी का जलस्तर और उसका फैलाव तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। कुछ ही सेंकड में स्कूल का पिछले हिस्सा बह गया और आखिरी में पूरा स्कूल ही नदी में समा गया।

कांग्रेस से राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने बताया कि वीडियो बिहार के पूर्वी चंपारण का एक गांव है, जहां मुख्य सड़क नदी में तब्दील हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के नदियों में बढ़ता जलस्तर कुशासन के झूठे दावों की पोल खोल रहा है। एक तरफ लोग बाढ़ के कारण अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं वहीं दूसरी ओर सरकार हर साल की तरह इस साल भी गहरी नींद में सोई हुई है।

