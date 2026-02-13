Munger Woman Rose Day News: बिहार के मुंगेर जिले में एक महिला को रोज डे मनाना महंगा पड़ा गया। वैलेंटाइन वीक के फर्स्ट डे को पति के साथ सेलिब्रेट करने के बाद महिला और उसके पति कानूनी मुश्किल में पड़ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में शराब बैन होने के बावजूद उनके शराब पीने का वीडियो वायरल हो गया।

पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी

दरअसल, महिला कंचन देवी ने खुद रोज डे से सेलिब्रेशन का वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट किया था। वीडियो में, वह अपने पति को वाइन का ग्लास और शराब की बोतल देने से पहले एक गुलाब देती दिख रही हैं। वीडियो में उनके पति मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बिहार के सख्त शराबबंदी कानूनों को देखते हुए इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी।

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार कंचन की मुश्किल तब और बढ़ गई जब एक अलग फोटो सामने आई जिसमें वह एक ब्यूटी पार्लर के अंदर पिस्तौल के साथ पोज देती दिख रही थीं। मुंगेर के पुलिस सुपरिटेंडेंट (SP) सैयद इमरान मसूद ने पुष्टि की है कि जैसे ही तस्वीरें वायरल हुईं, मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। फिर पुलिस ने महिला के घर पर छापा मारा।

मामले में अधिकारी ने क्या कहा ?

जांच में पता चला कि फोटो में दिख रही पिस्तौल दीनदयाल चौक के रहने वाले विशाल कुमार का लाइसेंसी हथियार है। हथियार कानूनी तो है, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति को सोशल मीडिया के लिए इसके साथ पोज देने देना कानून का उल्लंघन है।

पुलिस ने अब कंचन देवी और हथियार के मालिक विशाल कुमार दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। SP मसूद ने कहा कि हथियारों का पब्लिक में प्रदर्शन और शराब जैसी बैन चीजों का प्रचार गंभीर अपराध हैं। अधिकारी अभी पूरी जांच कर रहे हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं।

