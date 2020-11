Bihar Elections 2020: रहते हैं दिल्ली में, 5 स्टार कल्चर के आदमी हैं, नहीं जानते जमीनी हकीकत- LJP चीफ पर नीतीश के नेता चंद्रिका राय का पलटवार

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान आज किए जा रहे हैं। इस दौरान सारण जिले की परसा सीट से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के प्रत्याशी और लालू यादव के समधी चंद्रिका राय ने बेटी ऐश्‍वर्या के साथ जाकर वोट डाला। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राय ने लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के अध्‍यक्ष चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला।

चंद्रिका राय ने न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि चिराग पांच सितारा कल्‍चर के व्‍यक्ति हैं। बढि़या कपड़ा पहनते हैं। दिल्‍ली में रहते हैं। उन्‍हें जमीनी हकीकत के बारे में क्‍या पता है। चंद्रिका राय एलजेपी अध्यक्ष के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्‍होंने दावा किया था कि नीतीश कुमार दोबारा बिहार के सीएम नहीं बनेंगे।

इससे पहले चंद्रिका राय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला था। तेजस्वी यादव की ओर से 10 लाख नौकरी देने के वादे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार को केवल मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने ऐसे ही बक दिया है कि पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। मैं भी एलान करता हूं कि आज ही 11 लाख नौकरी दे दूंगा आप मुझे मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन ऐसा होने वाला हैं क्या ?

#WATCH | “Chirag Paswan stays in Delhi, he isn’t aware of ground realities. He wears nice clothes & belongs to 5-star culture. He doesn’t know ground realities,” says JDU’s Parsa candidate Chandrika Rai on Paswan’s statement that ‘Nitish Kumar won’t become CM again’#BiharPolls https://t.co/vH0uPqzMoQ pic.twitter.com/wm6H7EjyW7

— ANI (@ANI) November 3, 2020