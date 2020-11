Bihar Elections 2020: आखिरी बार चुनाव लड़ रहे नीतीश कुमार, पूर्णिया रैली में किया ऐलान

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। पूर्णिया में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करते हुए गुरुवार को जेडीयू नेता ने कहा, ‘ये मेरा आखिरी चुनाव है। अंत भला तो सब भला।’ उन्होंने कहा, ‘आज चुनाव का आखिरी दिन है। परसों तीसरे चरण का मतदान होना है, और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए कि वोट देंगे कि नहीं।’

रैली में नीतीश कुमार ने दावा किया कि उनकी सरकार में हर तबके को मुख्यधारा में लाने का काम किया गया। हर जाति और वर्ग के लोगों के लिए काम किया गया। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर कार्य किए गए। उन्होंने कहा कि पहले महिलाओं को लोग कुछ समझते नहीं मगर हमारा कहना है कि पुरुष और महिलाएं मिलकर काम करेंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। जेडीयू नेता ने कहा कि उनकी सरकार में नगर निकाय और पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को पचास फीसदी आरक्षण दिया गया।

नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए आरजेडी शासनकाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्हें 15 साल राज करने का मौका मिला उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। मगर बिहार में एनडीए की सरकार आने के बाद महिलाएं के लिए खूब विकास कार्य किए गए। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए युवाओं को राज्य से बाहर जाने से रोकने के लिए उनकी सरकार ने नई औद्योगिक नीति तैयार की है जिसके परिणाम आने वाले दिनों में सामने आएंगे।

This is my last election, says Bihar CM and JD(U) Chief Nitish Kumar during an election rally in Purnia#BiharElections2020 pic.twitter.com/vLSL4uQd4v

— ANI (@ANI) November 5, 2020