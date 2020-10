बिहार चुनाव में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार काफी जोरशोर से चल रहा है। इस क्रम में राजद नेता तेजस्वी यादव की औरंगाबाद रैली में उन पर किसी ने चप्पल फेंकी। घटना के कुछ देर पहले ही तेजस्वी यादव मंच पर पहुंचे। मंच पर बैठने के बाद तेजस्वी अपने हाथ को सैनिटाइजर से साफ कर रहे थे तभी अचानक सामने से किसी ने उनपर चप्पल फेंकी।

अचानक फेंकी गई एक चप्पल तेजस्वी को लगी जबकि दूसरी चप्पल पीछे की तरफ चली गई। सोफे पर बैठे तेजस्वी उस दौरान लोगों से बैठने की अपील कर रहे थे। हालांकि तेजस्वी ने इस मामले को अधिक तवज्जो नहीं दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मा लूम हो कि पहले चरण के चुनाव के मद्देनजर राजद नेता तेजस्वी पूरे प्रदेश में पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों के दौरान लोगों का भारी भीड़ जुट रही है।

महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मंगलवार को नौ चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इसमें भोजपुर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना जिले के विधानसभा क्षेत्र हैं। तेजस्वी अपनी चुनावी सभा में एनडीए सरकार को लगातार बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर घेर रहे हैं।

#WATCH Bihar: A pair of slippers hurled at RJD leader Tejashwi Yadav at a public rally in Aurangabad, today. pic.twitter.com/7G5ZIH8Kku

— ANI (@ANI) October 20, 2020