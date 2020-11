पीएम मोदी ने बिहार की जनता के नाम लिखा पत्र, बोले- हमें गर्व, प्रचार में पूरा फोकस विकास पर रहा

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहारवासियों के नाम एक पत्र लिखा है। पीएम मोदी ने अपने इस पत्र में बिहार की जनता से एनडीए पर भरोसा करने और एनडीए के विकास कार्यों के बारे में बताया है। पीएम ने यह पत्र अपने ट्विटर अकाउंट से भी शेयर किया है।

प्रधानमंत्री ने लिखा, ”मेरे प्रिय बिहार के भाइयो और बहनों, सादर प्रणाम! आज इस पत्र के माध्यम से आपसे बिहार के विकास, विकास के लिए एनडीए पर विश्वास और विश्वास बनाए रखने के लिए एनडीए के संकल्प के बारे में बात करना चाहता हूं।” पीएम ने आहे लिखा “युवा हों या बुजुर्ग, गरीब हों या किसान, हर वर्ग के लोग जिस प्रकार आशीर्वाद देने के लिए सामने आ रहे हैं। वह एक आधुनिक और नए बिहार की तस्वीर दिखाता है। बिहार में लोकतंत्र के महापर्व के दौरान मतदाताओं के जोश ने हम सबको और अधिक उत्साह के साथ कार्य करने को प्रेरित किया है।”

मोदी ने लिखा “बिहार में लोकतंत्र की पहली कोपल फूटी, ज्ञान-विज्ञान, शास्त्र-अर्थशास्त्र, हर प्रकार से बिहार संपन्न रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र पर चलते हुए 140, सरकार बिहार के गौरवशाली अतीत को फिर स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है।

साथियों, यह हम सबके लिए गर्व का विषय है कि बिहार चुनाव का पूरा फोकस विकास पर केंद्रित रहा। एनडीए सरकार ने पिछले वर्षो में जो कार्य किए, उसका हमने न केवल रिपोर्ट कार्ड पेश किया, बल्कि जनता-जनार्दन के सामने आगे का विजन भी रखा। लोगों को भरोसा है कि बिहार का विकास एनडीए सरकार ही कर सकती है।

Prime Minister Narendra Modi writes a letter addressing people of Bihar. In his letter, PM says, “I am convinced about the development of Bihar. I need Nitish Kumar government to ensure that there are no obstructions for development policies in Bihar.” pic.twitter.com/w0dgNMeZoT

