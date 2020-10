भाजपा के बागी नेता रामेश्वर चौरसिया ने दावा किया है कि एलजेपी नेता चिराग पासवान ने उन्हें जनता के उबाल पर टिकट दिया है। एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान चौरसिया ने कहा कि चिराग ने उन्हें फोनकर दो मिनट में टिकट दे दिया। चौरसिया ने कहा कि उन्होंने चिराग पासवान को टिकट लौटा दिया था लेकिन जनता के दबाव के चलते चिराग पासवान को उन्हें टिकट देना पड़ा। उन्होंने कहा कि टिकट के लिख खुद उन्होंने किसी और का नाम रिकमेंड किया था लेकिन जनता के दबाव के चलते खुद उन्हें टिकट दिया गया।

उन्होंने कहा कि मैंने जिसे टिकट दिलाया था उसने कहा कि आपके लिए तो कोई भी टिकट छोड़ देगा। मैं(रामेश्वर चौरसिया) एलजेपी के लोगों से मिलने जा रहा था। इस दौरान चिराग जी का दो मिनट में फोन आया और चिराग ने कहा कि आप दो मिनट में ऑफिस आइए। उन्होंने अपने छोटे भाई को बोल दिया।

.@OnReality_Check | “Sushil Modi acting on behalf of Nitish Kumar” : Rameshwar Chaurasia, BJP rebel & LJP candidate for Sasaram Vidhan Sabha seat #BiharElections2020 pic.twitter.com/XeKQKghnSj

