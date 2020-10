Bihar Election: भाजपा ने 46 उम्मीदवारों की जारी की दूसरी सूची, जानें किसे, कहां से मिला टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 46 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इस सूची में 46 उम्मीदवारों से से दो महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। पार्टी ने बेतिया से रेणू देवी जबकि दानापुर से आशा सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है।

पार्टी ने पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव को पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया है। वहीं, छपरा से मौजूदा विधायक सीएन गुप्ता को फिर से टिकट दिया है। गुप्ता का मुकाबला प्रभुनाथ सिंह के बेटे रंधीर सिंह से होगा। वहीं, सोनपुर से विनय कुमार सिंह पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने नौतन से नारायण प्रसाद, चनपटिया से उमाकांत सिंह, हरसिद्धि से कृष्णानंद पासवान, गोविंद गंज से सुनील मणि त्रिपाठी, कल्याणपुर से सचिनेंद्र प्रसाद सिंह, पिपरा से श्यामबाबू प्रसाद यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, सीतामढ़ी से मिथलेश कुमार, राजनगर सुरक्षित सीट से रामप्रीत पासवान, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा को टिकट दिया है।

वहीं बरुराज से अरुण कुमार सिंह, पारू से अशोक कुमार सिंह, बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी, बरौली से रामप्रवेश राय, गोपालगंज से सुभाष सिंह, दरौली से रामायण मांझी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने तरैया से जनक सिंह को गरखा से ज्ञानचंद मांझी, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू, हाजीपुर से अवधेश सिंह, लालगंज से संजय सिंह, राघोपुर से सतीश कुमार यादव को टिकट दिया है।

BJP releases a list of 46 candidates for the second phase of #BiharElections2020

Renu Devi to contest from Bettiah, Mithilesh Tiwari from Baikunthpur and Asha Sinha from Danapur Assembly Constituency. pic.twitter.com/WD4JT1cLkN

— ANI (@ANI) October 11, 2020