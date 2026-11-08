बिहार के जहानाबाद में एक कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर दी है। 5 नवंबर की शाम करीब 7.45 बजे कांस्टेबल धनेश्वर कुमार ने अपने साथियों को फोन करके बताया कि शहर के एसएस कॉलेज के पास एक व्यक्ति अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त में शामिल हैं। कांस्टेबल धनेश्वर बिहार पुलिस की टाइगर मोबाइल (बाइक पेट्रोलिंग यूनिट) का हिस्सा थे।

जब उनके दो साथी कांस्टेबल वहां पहुंचे को धनेश्वर उनके साथ कॉलेज की बढ़े ताकि सूचना की पुष्टि की जा सके और एक्शन लिया जा सके। इसके बाद वहां 10 से 15 लोगों के एक ग्रुप के साथ उनका आमना सामना हुआ, पुलिसकर्मियों पर कथित तौर पर हमला किया गया और धनेश्वर वहां से लापता हो गए।

आरा जिले का रहना वाला था कांस्टेबल

एक दिन बाद उनके दो साथियों ने धनेश्वर के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई, इसके बाद तलाश शुरू हुई। दो दिन बाद शनिवार को दर्धा नदीं से कांस्टेबल का शव बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार, मृतक कांस्टेबल आरा जिले का रहने वाला था और लगभग 2022-23 से जहानाबाद में काम कर रहा था।

मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अब धनेश्वर की मौत की जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही है, और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनके दो साथियों ने इस घटना के बारे में विभाग को पहले क्यों नहीं बताया।

जहानाबाद के एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि 6 नवंबर को विभाग को मोबाइल यूनिट में तैनात एक कांस्टेबल के लापता होने की सूचना मिली, जिसके बाद टाउन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई और मामले की जांच शुरू की गई।

एसपी ने कहा, “संदिग्धों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि कुछ स्थानीय लोगों ने धनेश्वर को घेर लिया, उसके साथ मारपीट की और उसे दर्धा नदी में फेंक दिया।”

इसके बाद पुलिस ने नदी में तलाश की और शनिवार सुबह एक घाट के पास पानी में तैरता हुआ शव बरामद किया। धनेश्वर की जेब से उसका फोन मिला। उसकी सर्विस रिवॉल्वर अभी भी उसी होल्डर में थी, जिसे उसने तब पहना हुआ था जब उसके साथियों ने उसे आखिरी बार जिंदा देखा था।

चार लोग गिरफ्तार

एसपी ने कहा, “इस मामले में अब तक चार लोग गिरफ्तार किए गए हैं, हमें जांच कर रहे हैं कि इसमें और कितने लोग शामिल थे और पूरी घटना कैसे घटी। जैसे-जैसे सबूत सामने आएंगे, मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

नाम न छापने की शर्त पर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब धनेश्वर और दो अन्य जवान एसएस कॉलेज के पास पहुंचे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को भागने की कोशिश करते देखा। उन्होंने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया, उसे व्यक्ति ने अपना नाम विक्की कुमार बताया।

अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हथियारों और नशीले पदार्थों के कथित कारोबार के बारे में पूछताछ के दौरान, उस व्यक्ति ने बताया कि कुछ हथियार और प्रतिबंधित सामान कुछ दूरी पर झाड़ियों में छिपाकर रखे गए हैं।”

सूत्र ने बताया, “जैसे ही धनेश्वर झाडियों की ओर बढ़े, पकड़े गए व्यक्ति ने अचानक चोर,चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वहां 10 से 15 लोग आ गए और उन लोगों ने पुलिसकर्मियों को गालियां दी और उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी।”

इसके बाद, उस समूह ने विक्की को छुड़ा लिया और लाठियों व अन्य हथियारों से पुलिस जवानों पर हमला कर दिया।

‘हमलावर अधिक थे इसलिए साथी पीछे हटे’

अधिकारी ने यह भी बताया, “हमलावरों की संख्या अधिक होने के कारण, बाकी दो कांस्टेबल पीछे हटने लगे। वे अपनी बाइक तक पहुँचने में कामयाब रहे, उसे स्टार्ट किया और कुछ दूर आगे चले गए, इस उम्मीद में कि उनका साथी भी उनके साथ आ जाएगा। लेकिन, धनेश्वर नहीं आए।”

अधिकारी ने आगे बताया, “बाद में जब उन्होंने उसके मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, तो फोन स्विच ऑफ मिला।” उन्होंने यह भी बताया कि अगले दिन शाम को ही वे दोनों कांस्टेबल जहानाबाद टाउन पुलिस स्टेशन पहुँचे।

कम से कम 10-15 लोगों के खिलाफ शिकायत

6 नवंबर को, उन्होंने विक्की और 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। यह शिकायत दंगा करने, गलत तरीके से रोकने, जानबूझकर चोट पहुँचाने, हत्या के प्रयास, सरकारी कर्मचारी पर हमला, अपहरण, आपराधिक धमकी देने और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अन्य धाराओं के तहत दर्ज की गई।

विक्की के अलावा, गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान विकास, प्रह्लाद और गौरव के रूप में हुई है। इन सभी की उम्र 23 से 28 साल के बीच है।

शनिवार सुबह, पुलिस ने काको पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत नदियावां गाँव के पास दर्धा नदी से लापता कांस्टेबल का शव बरामद किया। शुरुआती जाँच से पता चलता है कि इसमें अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े लोगों का हाथ हो सकता है।