बिहार में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों के हालात ये हैं कि ना मेडिकल स्टाफ हैं और ना ही पर्याप्त टेस्ट हो पा रहे हैं। ऐसे में लोगों का गुस्सा सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फूट रहा है। एक ट्वीटर यूजर ने नीतीश कुमार को कोरोना कुमार कहा है।

दरअसल, ट्वीट पर एक वीडियो शेयर हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स बता रहा है कि अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई है। जांच करने की व्यवस्था नहीं है। वीडियो में भी काफी लोग नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। वीडियो में शख्स कहा रहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए यह मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों दोनों के लिए खतरनाक है।

#coronakumar

Pathetic, frightening and Alarming! The health infrastructure in Bihar is dilapidated. Health care itself needs emergency treatment. pic.twitter.com/JZqbL4Nv5l

— Tafheem Tabdar (@TTabdar) July 17, 2020