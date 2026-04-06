Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की खराब हालत के बाद अब प्रदेश कांग्रेस यूनिट के नेताओं ने सामाजिक असंतुलन का जिक्र करते हुए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर नाराजगी जताई है और केंद्रीय नेतृत्व को इन नियुक्तियों पर पुनर्विचार करने को कहा है। प्रदेश यूनिट ने नियुक्ति में उच्च जातियों के प्रभुत्व की ओर इशारा करते हुए बदलाव की मांग की है।

बता दें कि AICC के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 30 मार्च को बिहार के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की थी। इनमें नौ ब्राह्मण, सात भूमिहार, छह राजपूत और दो कायस्थ), अन्य पिछड़ा वर्ग के 12 प्रतिनिधि (आठ यादवों सहित), अनुसूचित जाति के पांच प्रतिनिधि, पूर्वी पिछड़ा वर्ग के तीन प्रतिनिधि, आठ मुस्लिम और एक सिख शामिल हैं।

कांग्रेस ने बनाए हैं 53 संगठनात्मक जिले

बिहार में 38 प्रशासनिक जिले हैं, लेकिन राज्य कांग्रेस ने इसे जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 53 संगठनात्मक जिलों में विभाजित किया है। BPCC में इस समय बड़े बदलाव हो रहे हैं। 11 साल पहले तत्कालीन बीपीसीसी अध्यक्ष अशोक चौधरी के नेतृत्व में हुए बदलाव के बाद यह पहला बदलाव है। पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, जिसके लगभग एक महीने में पूरा होने और नई बीपीसीसी के औपचारिक गठन के साथ समाप्त होने की उम्मीद है।

प्रदेश कांग्रेस यूनिट ने क्यों जताई आपत्ति

राज्य इकाई द्वारा जिला अध्यक्षों की नई सूची पर आपत्ति जताने का कारण पार्टी की उस रणनीतिक पहल से जुड़ा है जिसके तहत ईबीसी, मुस्लिम और दलित समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। पूर्व एआईसीसी अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार भर में ‘संविधान बचाओ’ के कई सम्मेलनों को संबोधित किया, जिनमें सामाजिक संतुलन की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया था।

इन सम्मेलनों के दौरान गांधी को बीपीसीसी समितियों, विशेष रूप से जिला और ब्लॉक स्तर पर, उच्च जातियों के अत्यधिक प्रतिनिधित्व के संबंध में प्रत्यक्ष शिकायतें मिलीं थीं।

प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने क्या कहा?

बीपीसीसी अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, “हमने केंद्रीय नेतृत्व से सूची में संशोधन करने का अनुरोध किया है चूंकि हम अपने ब्लॉक अध्यक्षों की एक अस्थायी सूची भी तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम जिला और ब्लॉक अध्यक्षों दोनों को सामूहिक सुझाव भेजेंगे ताकि हम सही सामाजिक संतुलन सुनिश्चित कर सकें।”

राज्य में कांग्रेस की उपस्थिति लगातार कम होती जा रही है, 2020 के विधानसभा चुनावों में उसकी 19 सीटें थीं, जो 2025 के चुनावों में घटकर मात्र छह रह गईं। 2025 में अपनी सीटें गंवाने वालों में बीपीसीसी अध्यक्ष राजेश राम और तत्कालीन कांग्रेस विधानसभा दल के नेता शकील अहमद खान शामिल थे।

जनाधार बढ़ाना है लक्ष्य

बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, “हम बिहार में तेजी से अपनी पकड़ खो रहे हैं। हमें अपने संगठनात्मक ढांचे के भीतर सामाजिक समीकरणों को फिर से व्यवस्थित करना होगा ताकि हम अपना जनाधार बढ़ा सकें। वेणुगोपाल द्वारा जारी की गई सूची बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी द्वारा समर्थित सामाजिक संतुलन के अनुरूप नहीं है।”

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को बीजेपी या RJD के संगठनात्मक ढांचे की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपना अनूठा जनाधार बनाने और उसे मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि कांग्रेस सदस्यता अभियान के अलावा, मीडिया पैनलिस्ट, पार्टी प्रवक्ता और शोध विश्लेषकों के चयन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ‘प्रतिभा खोज’ भी कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। चिराग ने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करता हूं। मेरे पास केंद्र में प्रधानमंत्री द्वारा दी गई जिम्मेदारी है और उसे निभाना मेरी प्राथमिकता है। पढ़िए पूरी खबर…