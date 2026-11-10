बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा कि सचिवालय में चल रहे सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने 15 लापरवाह अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों पर लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप है।

इन 15 अधिकारियों की लिस्ट में 9 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी है। साथ ही 4 अधिकारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और एक नगर विकास एवं आवास विभाग का अधिकारी है। इन अधिकारियों ने लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं सुना और समय रहते ही उनका निपटारा नहीं किया। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की।

क्यों किया सस्पेंड?

सीएम सहयोग शिविर में खुद लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इसी दौरान अलग-अलग जिलों से आए लोगों ने अपनी शिकायतें रखीं। शिकायतों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। साथ ही यह भी पता चला कि इन अधिकारियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल आ रही थीं।

Bihar CM suspends 15 officers of the state with immediate effect for dereliction of duty. pic.twitter.com/4zHyZAFv5h — ANI (@ANI) November 10, 2026

कहां-कहां के अधिकारी हुए सस्पेंड?

निलंबित किए गए अधिकारियों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुंगेर जिले में अंचल अधिकारी जय प्रकाश और अर्चना कुमारी, भोजपुर में आरा सदर प्रखंड के विकास पदाधिकारी रवि रंजन, कटिहार में कोढ़ा अंचल अधिकारी संजीव कुमार, भागलपुर में नवगछिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार, अररिया जिले के फारबिसगंज के अंचल अधिकारी पंकज कुमार, गया में बोघगया के अंचल अधिकारी रमेश कुमार, जहानाबाद में मखदुमपुर के अंचल अधिकारी रंजीत कुमार उपाध्याय, सुपौल में त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी प्रियंका सिंह और गोपालगंज में सीतामढ़ी के शुभम कुमार का नाम है।

वहीं, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के शेखपुरा जिला के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे, मुजफ्फरपुर में कुढ़नी के कनीय अभियंता भोलानाथ, पश्चिमी चंपारण में मझौलिया के कनीय अभियंता श्याम बाबू राय, सीतामढ़ी में सुरसंड के कनीय अभियंता पवन कुमार का नाम है।

वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग के सुपौल जिले में कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली को भी सीएम ने सस्पेंड कर दिया है।