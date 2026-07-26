बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करीब 24 दिन बाद विदेश यात्रा से राज्य लौटे हैं। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जमकर वार किया। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को ‘सड़क छाप गुंडा’ बताया और कहा कि जिनके ऊपर हत्या के सात गंभीर मुकदमे रहे हों, वह आज पुलिस के जरिए छात्रों और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

तेजस्वी ने कहा कि अगर छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए और गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया गया तो बिहार में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने पिछले कई दिनों से स्टूडेंट्स अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। दिल्ली में छात्रों की मांग मान ली गई और यह फैसला हुआ कि आंदोलन के दौरान जिन छात्रों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन्हें वापस लिया जाएगा। लेकिन बिहार में सरकार छात्रों पर कार्रवाई कर रही है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है।

यादव ने आरोप लगाया कि पटना समेत कई जिलों में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को हिरासत में लिया गया और हजारों छात्रों के नाम एफआईआर में शामिल किए गए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आंदोलन के दौरान कई विधायकों को भी गिरफ्तार किया गया। बड़े भाई तेज प्रताप यादव को भी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। यह सरकार की तानाशाही है। विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अल्टीमेटम देते हुए तेजस्वी ने कहा कि अगर कल तक सभी छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए, गिरफ्तार छात्रों और अन्य लोगों को रिहा नहीं किया गया। तेज प्रताप यादव को भी जेल से नहीं छोड़ा गया तो राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन करेगा।उन्होंने कहा कि बिहार की स्थिति तभी सुधरेगी, जब वर्तमान सरकार सत्ता से बाहर होगी और जनता इस सरकार को जवाब देगी।

वहीं, तेज प्रताप की गिरफ्तारी को लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापत प्रशांत किशोर ने भी सरकार की कड़ी आलोचना की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को आंदोलन का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि, जो भी जनता के मुद्दों को साथ खड़ा होगा, उसका स्वागत है।

तेज प्रताप यादव को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया, बिहार बंद के दौरान हिंसा का आरोप

बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को पटना की एक अदालत ने रविवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तेज प्रताप को NEET-UG परीक्षा के पेपर लीक के विरोध में आयोजित बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। पढ़ें पूरी खबर।