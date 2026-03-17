बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी रहे केसी त्यागी ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने एक पत्र सोशल मीडिया पर शेयर किया है। केसी त्यागी ने अपने पत्र में कहा कि वह जेडीयू की सदस्यता रिन्यू नहीं कराएंगे। इसके साथ ही केसी त्यागी ने बड़ी घोषणा की है कि वह 22 मार्च को अपने सामान साथ समान विचारधारा वाले नेताओं के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे।

केसी त्यागी ने जदयू की सदस्यता रिन्यू नहीं कराई

केसी त्यागी ने अपने पत्र में कहा कि जेडीयू का अस्तित्व 30 अक्टूबर 2003 को शुरू हुआ, जब समता पार्टी और जनता दल का विलय हुआ। उन्होंने कहा, “जॉर्ज फर्नांडिस अध्यक्ष थे और मैं जनरल सेक्रेटरी था और पार्टी ने एकजुट होकर काम किया। मैंने शरद यादव और अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार के साथ काम किया। मैं पार्टी का चीफ जनरल सेक्रेटरी, प्रमुख प्रवक्ता और राजनीतिक सलाहकार भी था। हालांकि मेरी प्राथमिक सदस्यता खत्म हो चुकी है और मैंने इसे रिन्यू नहीं कराया है।”

22 मार्च को लेंगे फैसला

केसी त्यागी ने कहा कि मेरे कुछ समान विचार वाले राजनीतिक साथी, समर्थक और कार्यकर्ताओं ने 22 मार्च को एक बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा, “इस बैठक में देश के राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति पर फैसला लूंगा। मैं पिछले 50 साल से किसी न किसी रूप में नीतीश कुमार जी के साथ रहा हूं और उनके प्रति मेरे मन में सम्मान काम नहीं होगा।”

"…The membership campaign of the JD(U) party has ended. This time, I have not renewed the membership in the party. Though my commitment to the larger and wider ideological points concerning the interests of downtrodden, peasants and agriculturalists, including the deprived… pic.twitter.com/VoCLmdbjcG — ANI (@ANI) March 17, 2026

केसी त्यागी ने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का जिक्र करते हुए कहा कि मैं उनकी विचारधारा से प्रभावित हूं और आगे भी इस पर आगे बढ़ूंगा।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं त्यागी

केसी त्यागी मूल रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कई दशकों से वह नीतीश कुमार और जदयू का पक्ष हर मंच पर मजबूती से रखते थे। सूत्रों के अनुसार केसी त्यागी उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी रुख कर सकते हैं।

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वसनीय लोगों में पूर्व सांसद केसी त्यागी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहां क्लिक कर पढ़ें उनका राजनीतिक सफर