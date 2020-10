बिहार चुनावः नीतीश के मंच से बोले भाजपा विधायक-मैं पार्टी के चक्रव्यूह में फंसा, नित्यानंद और भूपेंद्र यादव जैसे लोगों का बचाव करना पड़ा रहा

बिहार में बुधवार यानी (28-10-2020) को पहले चरण की वोटिंग होनी है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह ने हाजपुर में रैली के दौरान कहा कि ‘मुझे नित्यानंद और भूपेंद्र यादव जैसे लोगों का बचाव करना पड़ा रहा है।’ उन्होंने कहा कि हमारे भी बहुत सारे समर्थक हैं। उनसे निवेदन है कि हमें टिकट नहीं मिला उसकी चिंता मत करीये..हम पार्टी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं..मैं फूटपाथ पर खड़ा हूं…मैं भूख से मरा हूं…कपड़ा उठा कर देखो…सीने पर लिखा है…सारे जहां से….नीतीश कुमार हमारा…हमारी बेबसी की इम्तिहान है कि हम नित्यानंद राय औऱ भूपेंद्र यादव जैसे जालिम लोगों का बचाव कर रहे हैं।’

बिहार के हाजीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महनार से बीजेपी के पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही निशाने पर ले लिया। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय और बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव को ‘जालिम’ तक कह डाला। दिलचस्प बात है यह है कि जब यह सब हुआ तो उस समय मंच पर एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे।

