Bihar Cabinet Expansion: पटना के गांधी मैदान मेंआज बिहार कैबिनेट का विस्तार होगा। इस शपथग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत तमाम नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल भाजपा और जदयू से 16-16 मंत्री शपथ लेंगे। इसी बीच जानकारी आ रही है कि NDA सरकार में शामिल होने वाले मंत्रियों को शपथ ग्रहण के लिए सूचना मिलनी शुरू हो गई है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी(आर) और HAM के कोटे से कुल 31 विधायकों को आज मंत्री पद की शपथ लेने की सूचना मिल चुकी है।

जानकारी के मुताबिक, भाजपा से विजय कुमार सिन्हा और नीतीश मिश्रा सहित 11 नेताओं को सूचना दी गई है। जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार और लेसी सिंह जैसे पुराने चेहरों के साथ श्वेता गुप्ता जैसे नए नाम शामिल हैं। इसके अलावा हम (HAM) से संतोष सुमन और एलजेपीआर (LJPR) से दो नेताओं को भी कॉल आया है।

बिहार नई कैबिनेट के संभावित मंत्रियोंं की लिस्ट-

पार्टी संभावित मंत्री बीजेपी 1. राम कृपाल यादव 2. केदार गुप्ता 3. नीतीश मिश्रा 4. मिथलेश तिवारी 5. रमा निषाद 6. विजय कुमार सिन्हा 7. दिलीप जायसवाल 8. प्रमोद चंद्रवंशी 9. लखविंदर पासवान 10. संजय टाइगर 11. इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र 12. नंद किशोर राम 13. रामचंद्र प्रसाद 14. अरुण शंकर प्रसाद जेडीयू 1. निशांत कुमार 2. श्रवण कुमार 3. मदन सहनी 4. लेसी सिंह 5. श्वेता गुप्ता 6. भगवान सिंह कुशवाहा 7. दामोदर रावत 8. बुलो मंडल 9. सुनील Kumar 10. शीला मंडल 11. रत्नेश सदा 12. जमा खान LJP (RV) 1. संजय पासवान 2. संजय सिंह हम 1. संतोष सुमन RLM 1. दीपक प्रकाश

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो गया। वह भी आज सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। राज भवन से उन्हें कॉल कर दिया गया है।

बिहार में पहली बार बीजेपी का ‘सम्राट’, जदयू के विजय और बिजेंद्र बने डिप्टी सीएम

सम्राट चौधरी ने बुधवार को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सम्राट बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। सम्राट चौधरी की सरकार में जदयू के दो वरिष्ठ नेताओं- विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव को बतौर उप-मुख्यमंत्री शामिल किया गया। पढ़ें पूरी खबर।